Centro del cambio

La representación ciudadana

Mario Maldonado Espinosa (*)

Desde el inicio de los parlamentos la representación popular o la “voz del pueblo” siempre ha estado en esas instancias de deliberación; a través de los años se fueron especializando convirtiéndose en dos cámaras, la de senadores y diputados.

Por lo que respecta Yucatán, en la Constitución Política del Estado de 1841 se establecía un sistema bicameral de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, hasta convertirse en el Congreso local que conocemos hoy.

La LXIII Legislatura del Estado se ha iniciado ya; sus funciones tienen el enorme reto de seguir transformando no solo el andamiaje legal, sino también el propio Congreso. Es natural que existan inercias en la forma de cómo actuar y en los procedimientos, pero la tendencia de los Congresos en el mundo es innovarse y modernizarse. La ley, por ejemplo, de este poder lleva ya 10 año y sí sería bueno revisarla para identificar todas aquellas áreas de oportunidades que deban cambiarse.

Hay dos temas pendientes que se deben fortalecer y son precisamente la transparencia en su actuar y el de un auténtico Parlamento Abierto; solo así se pueden mejorar los procesos de decisión pública y rendición de cuentas; es necesario realizar evaluaciones que permitan conocer los avances y áreas de oportunidad del Congreso, generar esfuerzos de revisión de los principios y las variables del Parlamento Abierto.

La misma Ley General de Transparencia resalta el cumplimiento de las obligaciones parlamentarias en relación con el derecho de la ciudadanía a la información pública.

El voto de los ciudadanos en las pasadas elecciones fue claro, decidió otorgar su confianza mayoritaria a un partido político, lo cual implica también una enorme responsabilidad. Pero el voto también mandó señales de la existencia de una pluralidad; tan es así que en el Congreso están representados siete partidos que también tendrá voz y voto, y con quienes deberán llegarse a consensos y acuerdos.

Nadie puede negar que desde el Congreso se concentren o se inician los cambios, particularmente desde que un diputado presenta una iniciativa que considera que será de beneficio de la sociedad. Todo lo que sea para abonar y cambiar para bien a Yucatán debe ser tomado en cuenta.

Aunque tampoco puede negarse la influencia que tiene el Congreso del Estado en materia política, pues desde su máxima tribuna se exponen también los problemas o asuntos públicos. Es esa la democracia, es ese el parlamento y su naturaleza representativa.

Lo importante en todo es el respeto y el decoro que deben guardar los representantes populares, pues la ciudadanía necesita legisladores que estén a la altura de las exigencias y necesidades, no espectáculos, discusiones o pleitos estériles que no llevan más que a dañar la imagen de los políticos y de los diputados en particular.

Que sean más las coincidencias que las diferencias, que la conciliación de intereses sea una realidad y no exista una obstrucción a ultranza. Que el Congreso de Yucatán sea de máxima utilidad para nuestro Estado.

La nueva legislatura deberá procurar una serie de normas más que cuantitativas, cualitativas, que sean verdaderamente útiles que sean las que la sociedad yucateca está demandando.

Deberá buscar el bien común por encima de los interés de grupo o individuales. Se está ante la mejor oportunidad de que esa representación que tiene cada yucateco a través de sus diputados en el Congreso se traduzca en buenas acciones. Los políticos llegan y se van, pero las instituciones allí permanecen, por ello debe cuidarse al Poder Legislativo como tal, independientemente de la agenda que cada partido político con todo su derecho tiene de presentar.

Que el máximo interés sea el Estado de Yucatán y su desarrollo y que la sociedad igual participe en su transformación.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa