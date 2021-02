CFE y empresas

La generación de energía eléctrica

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Una nueva decisión para revertir la política entreguista de los gobiernos neoliberales, que privilegiaron intereses privados por encima de los de la nación, es la que tomó el gobierno de López Obrador enviando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del país.

Aprobada en 2014, a base de sobornos a diputados panistas y priistas, esa ley acusa, claramente, dos fines: a) debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y b) llegado el momento, desaparecerla para entregar el mercado eléctrico de México a empresas privadas —transnacionales, sobre todo— con el pretexto de que usan energías limpias.

Mediante ella, fue obligada la paraestatal a suscribir contratos leoninos con éstas que la comprometen no sólo a comprarles toda su producción en condiciones para ella desventajosas, sino, el colmo, a darles subsidios.

Dichas empresas usan las instalaciones y las redes de transmisión de CFE sin pagarle un solo peso y gozan, además, del extraño privilegio de que la paraestatal debe por ley despachar primero la energía que producen sus “competidoras” y después la propia. Con esto obtienen altas tasas de ganancias a costa de la economía de millones de mexicanos, pues es de nuestros bolsillos de donde salen los recursos para pagar los onerosos contratos.

Los contratos

Otra arista que muestra la situación en que la dejaron quienes la usaron para favorecer intereses ajenos al país es la de los contratos firmados con otras, o las mismas, del negocio de la generación eléctrica, verdaderos caños de dinero público que se fuga hacia bolsas privadas. Contratos abusivos con duración de más de 25 años con transnacionales —Iberdrola, Abeinsa, Abener Energía, Naturgy, etc.— para comprarles energía, tan favorable a ellas que les han permitido multiplicar su inversión.

“Hasta 2020 la CFE les ha comprado energía por valor de 934 mil 544 millones de pesos, cantidad con la que no sólo han amortizado su inversión sino obtenido 678 mil 544 millones de pesos” de ganancias, sin considerar lo que todavía les falta por cobrar, pues hay contratos vigentes hasta 2044 (D. de Yuc., 08-02-21).

El pretexto más socorrido para descalificar a la CFE es que no produce energías limpias. Sin embargo, la paraestatal dispone de un conjunto de plantas hidroeléctricas que producen la energía más limpia que puede haber, las que, con la ley actual, se ven obligadas a parar o a ser usadas a su mínima capacidad para dar paso a las privadas.

Incluso, el no uso de ellas, ocasiona inundaciones, porque se las detiene —para dar preferencia a las de los particulares— y el agua desborda las presas. La Comisión Federal de Electricidad dispone también de plantas geotérmicas y una planta nuclear.

Es exigible que, hasta donde sea posible, vaya modernizando sus plantas más antiguas; pero no que por los efectos de una ley deje su importante papel como garante de la seguridad energética del país y de la accesibilidad económica del servicio al conjunto de los mexicanos.

Si bien es cierto que energías como las de origen eólico o solar son limpias, también lo es que no pueden garantizar la seguridad nacional en la prestación del servicio porque no tienen continuidad, son intermitentes, es decir, se generan cuando hay viento o sol; pero en días en que no hay viento, en el primer caso, o cuando es de noche —o está nublado—, en el segundo, dejan de fluir.

En consecuencia, requieren del respaldo de otras fuentes, que son las de la CFE, que entran en función cuando aquéllas faltan. Esta acción tiene sin embargo, un costo que las empresas privadas no le pagan a la CFE, que lo tiene que absorber.

La CFE gasta millonarias cantidades en dar ese respaldo porque la ley actual impide que la Secretaría de Energía (Sener) dicte el orden en que debe ser despachada la energía de las plantas —tanto de la paraestatal como de las privadas— para hacer mínimos los costos del respaldo; tampoco permite que cobre a esas empresas lo que este servicio cuesta.

De esto deriva la necesidad de modificar la ley. Para que la CFE deje de ser pivote de negocios ajenos y asuma su papel en la mejora de las condicione de vida del pueblo y el desarrollo del país.

El subsidio que la ley actual obliga a CFE a dar a estas empresas corre a costa de los usuarios, pues ella no es fábrica billetes, sus gastos se pagan con las tarifas que cobra. A quienes crearon la ley no les importaba el país sino lo que se podían embolsar o recibir a cambio de entregar este tipo de concesiones.

Muchos de éstos forman parte de los consejos de administración o son empleados de aquéllas y junto con quienes los ayudan para que el negocio permanezca están poniendo el grito en el cielo al acabarse la piñata amenazando con el fin del mundo si se aprueban los cambios.

Desde que con Salinas los neoliberales empezaron a abrirles las puertas a sus amigos, los grandes empresarios, para incursionar en la generación de energía eléctrica y hacer jugosos negocios con ello, contrariamente a lo que pregonan, jamás bajó el precio del kilowatt hora, al revés, siempre fue en ascenso. Y cuando hicieron su reforma energética, en 2013, y repitieron lo mismo, tampoco. Entonces, es falso que la intervención de particulares en este campo incida en el descenso de precios de esta energía.

La estabilidad social

Y es lógico que sea así, porque la inversión privada busca siempre la más alta tasa de ganancia para sus inversiones. Pero este es un campo en que esto no es permisible porque está de por medio la estabilidad social. Es, por eso, mentira que tengamos un porvenir asegurado de tarifas eléctricas baratas si se mantiene el esquema actual que lleva a la CFE a desaparecer.

La única manera de garantizar el compromiso de AMLO de no incrementar las tarifas de la energía eléctrica, y la seguridad energética del país —parte de su seguridad nacional— es fortaleciéndola. Este es el fin de la iniciativa.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa