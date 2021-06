“Chapulines’’ en la Secretaría de Educación

De político y empresario al gabinete estatal

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Sorpresa mayúscula para los profesores y ciudadanos en general ha causado el nombramiento de Liborio Vidal Aguilar como titular de la Secretaría de Educación, en este reacomodo en el gabinete estatal después de las elecciones.

Un frustrado intento de pasar como persona de ascendencia indígena en la candidatura a diputado federal por el I distrito electoral , con sede en Valladolid —el Tribunal Federal Electoral le dio la negativa— lo lleva ahora a dirigir los destinos de la educación en la entidad.

Como premio de consolación, se le otorga una dependencia de gran importancia por el personal adscrito que tiene, los proyectos y planes a desarrollar, los cambios a ejercer en beneficio de la educación y el millonario presupuesto.

De operador expriista en la campaña electoral en el oriente del estado a favor del PAN, ahora, como premio al esfuerzo, lo invisten con el traje de educador y conocedor de la educación en el estado. Pero ¿qué experiencia tiene en el sector educativo el futuro titular de la dependencia educativa en el gobierno estatal?

Fue dos veces legislador federal, dos como diputado local y diversos cargos por el PRI, pero el año pasado da el salto al PAN y se convierte primero en candidato a legislador en una región en donde se exige ascendencia indígena, pero, ante el revés por no tener la estirpe requerida, lo nombran operador político del panismo en el oriente y forma un equipo de expriistas para buscar votos al blanquiazul.

Sin lugar a dudas, el trabajo realizado en la campaña política por el señor Liborio Aguilar fue de tiempo completo y su grito era “somos miles y miles de yucatecos que votaremos por los candidatos de Acción Nacional’’, subrayaba también la necesidad de sufragar para apoyar el proyecto “de nuestro amigo el gobernador Mauricio Vila” y señalaba la necesidad de “darle la espalda a la injusticia’’.

Su trabajo político le arrebató votos al priismo y ahora se le obsequia, como premio a las estrategias realizadas, la Secretaría de Educación del gobierno estatal. Una importante dependencia en donde se requiere a alguien que conozca el sector educativo, de educación y al magisterio.

El señor Vidal es un político con experiencia de casi 30 años en el priismo y empresario, después de ser motivado al comercio en la tienda de su padre desde los doce años y luego independizarse. Pero ¿qué experiencia tiene sobre educación?

Según el Sistema de Información legislativa, cuando era diputado de la LXIII Legislatura, período 2015-2018, el último grado de estudios del señor Liborio era de preparatoria. ¿Es suficiente este nivel académico para ser titular de la Secretaría de Educación? ¿O tiene algún título de ingeniero que no aparece?

Habría que ver si en los últimos años estudió a distancia y logró alguna licenciatura como lo hizo alguna gobernadora que inició sus estudios superiores cuando estaba en el puesto.

Para ser diputado, gobernador e incluso funcionarios menores o de otras dependencias se puede tener solo estudios de secundaria, preparatoria e incluso no terminar este nivel. Hay muchos ejemplos de gobernantes y legisladores que llegaron al puesto sin estudios académicos, pero ¿es posible en Educación?

En la Secretaría de Educación se firman títulos de licenciatura, maestría y doctorado, así como la gran mayoría de los profesores tienen una licenciatura como mínimo, amén de cursos y diplomados. ¿Cómo firmar estos documentos si el secretario en Educación tiene solamente la preparatoria?

A los profesores ahora no se les otorgan plazas, ni derecho a presentar examen para aspirar una, ni contratos por meses si no tienen el título de una licenciatura sobre educación. ¿No sería incongruente si el secretario de Educación estatal no tenga una licenciatura como mínimo?

En el pasado se otorgaban cargos a amigos, compadres, operadores políticos y a gente sin conocimiento de la dependencia, pero ahora los tiempos han cambiado. Los ciudadanos son observadores y más exigentes. Ya no se quiere este tipo de regalos de campaña.

La Segey y las escuelas no son centros comerciales, ni botines políticos. No es posible que el gobernador le dé prioridad en posiciones importantes a los priistas que dejan atrás su partido para buscar puestos en el gobierno. ¿No hay personas preparadas en el PAN o en la sociedad civil?

De político y empresario, Liborio Vidal Aguilar llegaría a la Segey después de dejar al PRI, “chapulinear” en el PRD, PVEM y posteriormente saltar hacia el PAN y ser operador político de este partido. Si el gobernador no da marcha atrás a esta incongruente designación, los “chapulines” llegarán en cascada a la dependencia educativa desde el próximo lunes con el expriista. Las escuelas, las plazas y los nombramientos entrarían a la oferta y la demanda de un nuevo comercio educativo.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor