Chaquespeares del siglo XXI

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

Uno de los grandes mentores que han pasado por mi vida en el arte de las letras fue Ángel, un profesor de literatura española que tuve entre los 13 y los 17 años.

De armas tomar, con mucho carácter en las clases, aunque “en muchos casos era fingido, como si fuera una obra de teatro” como me confesaba tiempo después, Ángel contó una anécdota que se me quedó grabada en la mente, aunque con bastantes lagunas.

Ángel nos relató en una de sus clases que Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español del siglo XIX y XX, estaba dando un discurso cuando mencionó el nombre de “Shakespeare” en alguna de sus líneas. Su pronunciación a lo español, es decir, pronunciando letra por letra como se lee en español, “Chaquespeare”, hizo reír a su auditorio en una mezcla de burla y respeto.

Unamuno, decía Ángel, paró su discurso. Miró a todos y dijo: “Perfecto. Ya que todos saben inglés, continuaré en ese idioma”, y ante la sorpresa de todos terminó en inglés.

“En esa anécdota —que tiempo después descubrí que no era del todo exacta— se conjuntaron dos características que la hicieron deliciosa:

el desconocimiento del inglés por parte del auditorio, que sí reconocía la universal pronunciación del prolífico autor inglés de Hamlet, Macbeth y Otelo, y —también— el desconocimiento del inglés de Miguel de Unamuno, circunstancia que podría ocultar entre el mar de sabiduría que recorría su cuerpo.

Unamuno finalizó el discurso diciendo cosas como ‘plataneishon’, ‘güi güerem tu Madrid’ y un largo etcétera que ni él mismo entendió. O sea, que no dijo nada con sentido”, señaló Ángel.

Cabe mencionar que se ha escrito mucho sobre el nivel de inglés del Unamuno. Unos escriben que era perfecto y otros que no tenía ni la más remota idea. En este texto se relata la anécdota tal cual fue contada por el profesor.

Pocos años después de esa historia, en mi carrera de letras en la Universidad de Granada, me topé de sopetón con el suceso verdadero. El protagonista no fue Unamuno (aunque me hubiera gustado), sino don Juan Valera, escritor, político y diplomático español del siglo XIX, un tipo que a los 20 años publicó un libro de poemas del cual se vendieron tres ejemplares solamente, pero que se convirtió, eso sí, en una de las voces más cultas del siglo en la península ibérica.

En su faceta de diputado, Juan Valera estaba dando un discurso en el Congreso en 1871. En una parte, pronunció el famoso “Chaquespeare” y, efectivamente, los demás representantes políticos se mofaron. Don Juan, orgulloso y sabedor de sus capacidades y fortalezas, respondió ante la burla: “Disculpen mi osadía. Pensé erróneamente que sus señorías no sabían hablar inglés”.

Dicho esto, prosiguió su discurso en un inglés exquisito, fruto de un largo recorrido como diplomático y embajador en Europa y América, donde se especializó en la lectura, comprensión y pronunciación del inglés, el alemán, el italiano y el francés.

Por su parte, los políticos de turno que llenaban el Congreso no tenían ni idea de inglés y no entendieron una sola palabra de lo que se dijo.

Me viene a la mente esta anécdota en sus dos versiones ahora que leo algunos datos del respaldo y la buena imagen que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador entre muchos mexicanos. Es cierto que este respaldo ha venido a menos, pero sigue siendo importante.

Este presidente es reflejo de muchos, es espejo al que muchos quieren mirarse, es ejemplo de muchos jóvenes del país y una especie de líder que trata de acarrear almas. Soy de los que piensa que el hecho de que un presidente sepa poco inglés, como el caso de López Obrador, nos hace más vulnerables como país.

Soy de los que piensa que la traducción (una de las profesiones más importantes en este mundo global que nos toca vivir) no logra captar la esencia de la palabra original, ya sea dicha o escrita. Incluso si la traducción es una joya. Informa, pone en contexto, explica, hace entender y facilita las relaciones, entre otras muchas virtudes tan necesarias, pero creo que la traducción no guarda al 100% la esencia pasional de un discurso. Y eso es oro.

Y como Andrés Manuel, Enrique Peña Nieto, cuyo nivel, paupérrimo al principio, mejoró sobremanera con los años; o como Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidentes españoles, cuyo nivel daba vergüenza en dos políticos de primera línea; como Nicolás Maduro y otros muchos, pues.

“México ha tenido grandes presidentes que no hablan inglés. Para eso están los traductores y hasta ayudan políticamente para dar tiempo a pensar y reflexionar las respuestas”, afirmó AMLO hace unos años. Pues sí Andrés, pues sí… Pero no.

Réquiem. Un padre y su hijo estaban en el campo cuando se les acercó un extranjero. Se acercó al hijo y le preguntó: “Excuse me, do you speak english?”. El hijo lo miraba estupefacto sin entender absolutamente nada de lo que le había preguntado. El hombre lo intentó nuevamente: “vous parlez français?”. El hijo miraba a su padre, también sorprendido, y se encogía de hombros. El hombre cambió su idioma y lo intentó por tercera vez: “Parli italiano?”. El hijo arqueó su boca y no respondió.

El hombre, cansado porque no le entendían, se fue. El hijo lo vio irse y cuando ya estaba lejos, miró a su padre: “Papá, qué bonito es esto de saber idiomas, ¿verdad?”. El padre, más sorprendido aún, lo miró y le respondió: “Pues sí, pero a este tipo no le ha servido para nada saberlos”.

Este chiste puede pasar por justificación, pero no nos olvidemos que el presidente no es jornalero, ni México es el campo, ni mucho menos queremos que el extranjero se vaya con la música a otra parte (aunque muchos sí lo deseen para poder controlar mejor lo que aquí acontece).— Mérida, Yucatán

Periodista español de Grupo Megamedia