Charlas extrañas y amores maternos

El camino que va de regreso

Alberto López Vadillo (*)

Eran las seis de la mañana y mi despertador biológico, fiel a su costumbre, se accionó. Al abrir los ojos lo primero que vi fue el reloj del celular con la fecha a un lado. Era el 10 de mayo, que según marca la tradición popular es cuando celebramos el día de las madres.

Desde que salí del Centro de Reinserción Social del Estado hace poco menos de dos meses, no he ido a visitar las cenizas de mi madre y eso es algo que debo reconocer me remuerde la conciencia.

Conviccón

Tengo la firme convicción de que ella vive en mis recuerdos, en las frases que repito siempre, en las manías y formas que heredé y que son parte de mi vida cotidiana, en cada gesto que repito de manera inconsciente, que me hace sentir que pertenezco a una estirpe y que soy parte una familia y un apellido.

Sin embargo, las tradiciones con la que crecí dicen que ella también está en donde están sus restos y que al visitarla debía llevar algo que le gustara mucho.

Así que me levanté con la firme convicción de ir a visitarla. Preparé su licuado favorito: plátano con leche, endulzado con leche condensada y hielo.

Llegué a la iglesia de Nuestra Señora de la Paz; entré despacio hasta donde están las criptas y busqué la numero setenta y tres. Me paré frente a ella, metí la llave y la giré despacio, abrí la puerta y ahí estaban cuatro pequeñas urnas: mis abuelas, mi papá y mi mamá. Cada uno con una foto al frente que identificaba a quién pertenecen las cenizas.

Saludé respetuoso a todos y tomé la urna de mi madre, la saqué despacio, le di un largo beso, la puse en el suelo y me senté junto a ella; acerqué el licuado a la urna y comencé hablarle.

Estimado lector, debo advertirle que a partir de este momento este relato se vuelve un poco fantasioso, no sé si es algo que pasó realmente o solo es fruto de mi imaginación y de mi deseo de que así sucediera. Sin embargo, fue tan hermoso que, si me lo permite, se lo comparto.

—Hola Mamichi, soy Betusho, te vine a visitar —dije con algo de emoción y la voz entrecortada y entonces, pasó. La escuché. —¿Betusho?, hijo, ¿eres tú? —me contestó sorprendida. —Si Mamichi soy yo, el más pequeño de tus hijos —respondí alegre.

—Pero grandísimo pelafustán ¿por qué no habías venido a verme?, ¿qué crees, que aquí sembraste camote? (lo decía porque a este tubérculo crece solo y no hay que darle mucha atención).

—Perdona mami es que estaba muy ocupado, pero mira te traje tu licuado preferido, el de plátano y leche condensada con mucho hielo —le contesté avergonzado.

—Pues ni creas que con eso me vas a contentar, ¿Le pusiste canela encima?

—Si mamá y un chorrito adicional de leche condensada—. Ella hizo un mohín de disgusto y lentamente tomó el vaso.

—Gracias, hijo, esto está más bueno —me dijo sonriendo y entonces sentí toda su comprensión y ternura encerrados en el inmenso e incomparable amor de madre. —¿Cómo has estado? ¿cómo te ha ido? —preguntó interesada

—Bien Mamichi, la verdad es que, con un poco de miedo por el regreso a la vida cotidiana, pero me estoy acostumbrando a todo.

Le platiqué cómo habían sido las primeras semanas de libertad y el proceso para adaptarme a una ciudad diferente y cómo me he estado integrando a la sociedad y a la vida de las personas que quiero. Después de un largo rato de platicarle mis emociones, mis sueños y proyectos finalmente el momento de despedirme llegó. Entonces dije —Mamá ya me tengo que ir. ¿Me das tu bendición?

Me acerqué y con mucho cuidado acerqué la urna a mi frente, a mi pecho, a mis hombros y finalmente le di un beso con ternura.

Recordé un viejo juego que hacíamos cuando era chico; ella decía dónde estaba alguna parte de mi cuerpo y yo la señalaba con mi mano, terminaba preguntando con voz de suspenso ¿y dónde está el amor de mamá? entonces yo le señalaba mi corazón y gritaba ¡aquí!, recuerdo que ella me abrazaba fuerte festejándolo.

El amor de mamá está en mi corazón Mamichi y puse de nuevo su urna en el nicho, acomodé la foto de doña Teresita y la cerré.

Gracias

Al salir de la iglesia, levanté la vista al cielo y di gracias a Dios por permitirme estos minutos de locura con mi madre.

Para todas las madres las vivas y las ausentes les comparto el consejo de la mía: el amor de una madre vive en el corazón de sus hijos… Que así sea.— Mérida, Yucatán.

