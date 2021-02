Cid Rodrigo Aguilar Castellanos: Las dos Méridas

Sociedad y gobierno para crear una ciudad de excelencia

Desde hace décadas hemos escuchado hablar del concepto de las “Dos Méridas”, una frase que resuena mucho en la sociedad, pero que poco se ha hecho para tener una sola Mérida. La Mérida que todos anhelamos.

La capital de Yucatán se distingue por muchas cosas: por ser una ciudad de paz, de gente amable, de cultura, de historia, pero sobre todo de una belleza sin igual. Pero Mérida tiene un trasfondo, una parte que no va a la par con todo lo antes mencionado, una Mérida olvidada y en el rezago.

Lamentablemente existe la parte desarrollada y la que no; donde existen plazas comerciales e industria y la parte en que las oportunidades laborales son mínimas; la parte donde hay avenidas en excelente estado y que se bachean después de las lluvias, y la parte que las calles son de tierra y lodo; la zona donde hay parques funcionales y la zona donde los parques están en el olvido o son monte; donde hay seguridad y no pasa nada, y la otra donde la gente sufre por el miedo a que les ocurra algo.

Tenemos comisarías y colonias apenas cruzando el Periférico que pareciera que estamos en medio de la jungla, sin servicios. Lamentablemente hay una cara de Mérida que ha estado en el olvido y que casi nadie quiere voltear a ver.

Esto que ocurre no es solo culpa de los gobiernos por no darle la misma atención al norte que al sur y a las comisarías, también es culpa de nosotros, de la sociedad, de los empresarios, de los inversionistas que solo fijan su atención en lo que genera más capital o rendimiento político. Si bien hay que reconocer que se han hecho algunos esfuerzos, éstos no han sido suficientes, aún falta mucho por hacer.

El gobierno debe centrar más su atención en esas partes olvidadas, dotarlas de todos los servicios, generar las condiciones óptimas y estímulos para que los empresarios puedan invertir. Mérida cada día crece más y está catalogada como una de las mejores ciudades para vivir; sin embargo, bien sabemos que no existen las mismas condiciones en el sur y las comisarías que en el norte.

Se deben centrar esfuerzos que logren una sola Mérida como una excelente ciudad, que a donde se vaya tengamos los servicios básicos por igual, parques funcionales, deportivos y familiares, que existan calles de calidad, que haya desarrollos y oportunidades, que no exista la inseguridad, en fin, que no existan diferencias.— Mérida, Yucatán.

cid_ac@hotmail.com

Licenciado en Derecho, con maestría en Política y Relaciones Internacionales por Cardiff University