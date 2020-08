Ciudadanos al 100

Obligaciones ante la sociedad

Edgar J. Conde Valdez (*)

En este mundo de cambios, avances tecnológicos y pandemias es necesario reflexionar qué tanto contribuimos para la mejora de nuestra sociedad.

Con frecuencia escuchamos o leemos: ¡Vamos a dar el 100! o ¡Vamos a apretarnos más el cinturón!, frases con las que se pretende incentivar a la sociedad para que se logre algo, pero en la realidad, ¿qué tanto hacemos?, ¿cómo contribuimos o participamos?

Ante estas interrogantes es muy conveniente hacer un análisis de nuestra actuación desde el punto de vista de nuestra profesión, entendida como la actividad a la que nos dedicamos y desde el punto de vista como integrante de una sociedad (como ciudadano).

Empecemos por definir lo que es un profesional: es alguien que practica habitualmente una actividad de la cual vive, o sea que casi cualquier ciudadano que haga muy bien el trabajo para el que se le contrata sería todo un profesional en su actividad, como puede ser un buen afilador de cuchillos, un campesino o un carnicero, o cualquier actividad por la cual se le pague una remuneración económica.

Entrando en el ámbito académico, se entiende por profesionistas a los que lograron un grado académico; esto no siempre garantiza que sean profesionales en el ejercicio de su actividad. Esta falta de pericia puede ser debido a una mala preparación académica, o simplemente por una deformidad de carácter, en la que lo primero que se busca obtener, (quizá lo único) sea el ingreso económico a costa de lo que sea, incluso transgrediendo la ley.

Esto nos hace pensar en conceptos como la ciudadanía: ¿En verdad soy un buen ciudadano? ¿Soy un buen padre de familia? ¿Soy un buen compañero de trabajo? ¿Soy un buen líder de gremio? Cada quien haga su examen de conciencia, pero analice en dicha prueba lo siguiente:

¿Cumplo con las leyes? ¿Sigo al pie de la letra el código de ética de mi profesión?

Muchas agrupaciones e instituciones tienen un código de ética que en la praxis es letra muerta, pues no hay forma de evaluar si se cumple o no. Conocemos historias de personas que han traicionado al socio o al prójimo en empresas o familias, y viven invocando el perdón divino o fingiendo lo que no son.

En el caso de los médicos: ¿Cumplo con el juramento de Hipócrates? ¿Estoy con mis enfermos a la hora buena? Y así se podría mencionar al ingeniero, al arquitecto, al abogado, al notario o al escribano?

Y, como político: ¿Soy un buen profesional? Pude haber estudiado en universidades internacionales grandes carreras políticas, pero, soy un verdadero profesional? Ayudo a la sociedad?

El otro aspecto en que se tiene que reflexionar, quizás el más importante, es desde el punto de vista de mi actividad como integrante de una sociedad o grupo de personas, es decir como ciudadano. ¿Me comporto como un buen ciudadano o solo pago mis impuestos?

Hacer ciudadanía implica no solo contribuir con nuestras obligaciones económicas, también incluye nuestras obligaciones sociales, como ayudar al prójimo y el buen comportamiento social.

No seamos de los que quieren que todo cambie, pero en los bueyes de mi compadre; como los que dicen que el policía no sea corrupto, pero si me detiene por alguna infracción, darle u ofrecerle una gratificación, para evitar la multa (el viejo ejemplo del policía malo y el policía bueno).

En cuanto a ser o no un buen ciudadano vamos a dar un breve ejemplo. Si vemos un bache en la calle de nuestra propia casa y tenemos maneras de repararlo, ¿por qué llamar al teléfono de la autoridad para que venga a remediarlo si lo podemos hacer sin mayor costo o trabajo? Es verdad que es su obligación, pero debemos contribuir en lo posible con las soluciones.

Eso es hacer ciudadanía y si todos hacemos esas pequeñas cosas, entonces estaremos construyendo una sociedad más justa.

Por eso debemos pasar de ver nuestras necesidades personales a observar las generales; si tiro basura, en algún punto me va a tocar lo negativo, quizás a mis hijos o a mis nietos. Pues lo mismo pasa con la pandemia: al no cuidarnos y andar sin cubrebocas y no lavarnos las manos o no cuidar la sana distancia, se contamina al resto de la sociedad.

En estos tiempos de dificultad económica y en plena pandemia, hay que pensar en la forma de contribuir solidariamente con nuestra gente. Con poco que hagamos, será mucho si todos lo hacemos; el beneficio será para todos. No hay que ser profesionistas solamente, hay que ser buenos profesionales y ciudadanos al 100, desde los obreros hasta los empresarios, campesinos y pescadores, ¡Vamos a meterle todos al 100! Bien vale la pena.— Mérida, Yucatán.

Ingeniero, maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Publicas