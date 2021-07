Clave al invertir en casas

Finanzas con Kookay

MARISOL CEN CAAMAL (*)

Comprar una casa para rentar es una de las formas de inversión a la que muchas personas aspiran. Pero ¿Realmente es una buena inversión?

Uno de los indicadores más sencillos utilizados para el análisis de inversiones inmobiliarias es el CAP Rate (abreviatura de Capitalization Rate) o Tasa de Capitalización.

El CAP Rate es un indicador que permite conocer la rentabilidad que genera una propiedad ya sea residencial, industrial o comercial. Para calcular este indicador únicamente se requieren conocer los ingresos anuales que se espera que la propiedad genere, sus gastos operativos anuales y el valor de la inversión.

La fórmula del CAP Rate es sencilla: hay que restarles a los ingresos anuales los gastos operativos anuales (a esto se le conoce como el ingreso operativo neto) y posteriormente dividirlo entre el valor de la inversión.

A continuación presento un ejemplo sencillo. Supongamos que una persona desea comprar una casa en una privada que tiene un costo de $2.000,000. La casa se puede rentar en $12,000 al mes ($144,000 al año) y los gastos de operación por concepto de la cuota de mantenimiento de la privada serían $2,000 mensualmente ($24,000 al año). El cálculo del CAP Rate quedaría de la siguiente manera ($144,000-$24,000) /$2,000,000 = 6.00%. Es decir, la inversión realizada en la propiedad está generando un rendimiento anual del 6%.

Y ahora la duda es ¿un CAP Rate de 6% anual es bueno? Tendríamos que compararlo con indicadores económicos, como por ejemplo la tasa de Cetes o la inflación. De manera general podemos encontrar en el mercado CAP Rates que se consideran aceptables que rondan entre el 6 y el 10%, dependiendo del tipo de propiedad inmobiliaria y de su localización.

El procedimiento para calcular el CAP Rate es básicamente el mismo para inmuebles de tipo comercial, industrial o de oficinas. Tal vez haya algunas variaciones como en el caso de un inmueble comercial donde se pueden tener otros ingresos adicionales a la renta del inmueble, como por ejemplo la renta de espacios publicitarios. Para calcular el CAP Rate se deberán considerar todos los ingresos que el inmueble pueda generar.

Acerca de los gastos de operación, entre los más comunes además de las cuotas de mantenimiento podemos mencionar el predial, los seguros, los gastos de administración, etc.

En el caso de Mérida, he realizado el análisis de diferentes propiedades inmobiliarias de tipo residencial y residencial plus y lo que he podido observar es que el precio de las propiedades de ese tipo se está elevando a un ritmo muy acelerado (al igual que sus cuotas de mantenimiento), pero no así los precios de sus rentas; de tal manera que los ingresos operativos netos que dichas propiedades generan, al ser comparadas con el costo de lo invertido, terminan generando un CAP Rate bajo.

Cabe aclarar que el CAP Rate no debe que ser el único indicador en el que nos tenemos que fijar al invertir en una propiedad. Hay que considerarlo como una herramienta sencilla que nos puede ayudar en la toma de decisiones de inversiones inmobiliarias, sin olvidar otros aspectos como la localización y la plusvalía, además de los riesgos que pueden afectar al inmueble.

Habrá quienes dirán que invertir en un inmueble para rentar no está a su alcance porque se requiere mucho dinero. Eso ya no es un problema. Gracias al mercado bursátil, con un instrumento conocido como Fibras (Fideicomiso de Bienes Raíces), es posible invertir en un portafolio de inmuebles con poco dinero y recibir las ganancias de las rentas. De eso hablaremos la próxima semana.— Mérida, Yucatán

Profesora Universidad Anáhuac Mayab, presidenta del Comité Técnico de Responsabilidad Social del IMEF Yucatán