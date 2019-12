Columna 7: El principio de la relación

Por Franklin Recio (*)

¿Por qué se forman empresas, regiones o países, que se concentran en un tema en particular? Para entender este punto el Dr. César Hidalgo, de la U. de Massachussets, y sus compañeros nos comentan sobre el principio de relación que ocurre cuando dos actividades, tales como productos o industrias están relacionadas y requieren conocimientos o entradas similares. Por ejemplo, camisas y blusas están relacionadas porque se fabrican usando materiales y tecnologías casi iguales.

Así, el espacio de producto se puede definir como una red conectando a productos que es muy probable que se exporten en paralelo. Esto da como resultado que máquinas y trabajadores pasen de una industria a otra con mayor facilidad, pero también que la red de proveedores o de distribuidores pueda abastecer en formas que estimulan mercados eficientes.

El principio de relación es todavía una observación empírica, pero respaldada por fundamentos matemáticos basados en teoría de redes, un área de la estadística que estudia los fenómenos que ocurren entre nodos y sus enlaces. Así, el crecimiento de una empresa, región o de un país esta relacionado con la forma en que aprenden las economías y organizaciones. En efecto, una economía puede aprender a resolver ciertos problemas. Una ciudad resuelve muchísimos problemas más que una villa, con base a la forma en que la primera procesa información. En realidad, el conocimiento sigue inmerso en las redes de personas, pero la escala y el tipo de problemas a los que se enfrentan las dos poblaciones son diferentes.

El principio de relación no trata sobre especialización, sino de entender la ruta critica que lleva a la diversificación óptima. Sin esfuerzo, claramente no hay recompensa, pero también hay que tomar las decisiones inteligentes. Es decir, no solo es necesario identificar las nuevas oportunidades, sino también seleccionar los mecanismos que facilitarán los flujos de información y conocimientos entre industrias y regiones. Lo anterior va en contra de formar “catedrales en el desierto”, pensando que, con solo generar un par de inversiones, las siguientes vendrán en cascada. También nos debe ayudar a pensar que “vamos a formar un nuevo Silicon Valley” en nuestra zona, pues sabemos que ellos tuvieron su ruta crítica, una historia que es específica para ellos y que hoy en día no se puede replicar.

Lo que no podemos hacer es pensar que nuestras empresas, regiones o países pueden basar su crecimiento en la explotación simple de materias primas, pues la base de la riqueza es la formación de conocimientos. Por su parte, el capitalismo, cuando es coordinado adecuadamente, es donde el principio de relación se presenta con mayor fuerza. Todo este aprendizaje y relación tiene su recompensa, pues las economías intensivas en conocimientos tienden a crecer más rápido y a ser más iguales que las otras economías. De esta forma, los trabajadores disfrutan mejores beneficios que sus pares en otros países.—Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Anáhuac campus Mayab