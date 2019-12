Columna 7. Las historias de la economía

Por Franklin Recio (*)

¿A quién no le gusta una historia bien contada? Cuando tiene buenos detalles, ambiente, ayudas visuales y una buena trama, las historias tienen la oportunidad de afianzar ciertos mensajes dentro de la constante competencia por nuestra atención y nuestra fútil memoria que se desvanece ante los acontecimientos novedosos.

Uno de los problemas más difíciles de la economía es incluir los fenómenos de contagio y virulencia acerca de los acontecimientos en el mundo. Al igual que las enfermedades, las ideas en una sociedad presentan tasas de contagio, de mutación y de recuperación. En ese sentido, el Dr. Robert Shiller, premio Nobel de Economía en 2013, comenta que muchas veces la gente común no comprende o no toma en cuenta los modelos, gráficas y evidencias acerca de la economía para la toma de decisiones y en su lugar construye “narrativas” o historias a partir de datos o puntos de información acerca de una situación económica. Típicamente el individuo se apoya en lo que dice la comunidad, a pesar de que puede estar equivocada. Hoy sabemos que el pueblo no es sabio y con educación de secundaria, difícilmente puede procesar datos, cifras y conceptos que escapan a su entendimiento colectivo y mucho menos tomar decisiones que le competen a profesionales. Complicando esta situación hay toda una constelación de fake news, memes y declaraciones conflictivas de los políticosy otros actores.

Aun así, los pronósticos son necesarios para la toma de decisiones. Si no hay mucha confianza en el futuro, se puede decidir por ser mas conservador en una familia o una empresa y agregando decisiones de ese tipo en una economía se puede auto cumplir una profecía de estanflación o dejar pasar oportunidades de crecimiento.

Sabemos que las emociones impactan en la estructura de las narrativas. Como las fotos que seleccionamos para nuestro álbum, nos quedamos con las historias que más nos impactan y no le damos el peso específico a los patrones que emergen al hacer análisis mas profundos. Usamos metáforas, como aquella de que nuestra economía esta enferma y necesita tal o cual medicina. Pero muchas narrativas terminan presentando la idea errónea. El miedo es uno de los trucos que se usan. La división de la sociedad en ricos y pobres es mala estrategia para resolver los problemas de una sociedad. Y es que cuando nos enfrentamos a dificultades que no tienen clara salida lógica, el cerebro usa malos consejeros.

Es hora de tener más cuidado con la toma de decisiones. La racionalidad es útil, en la cual los modelos matemáticos ayudan. Pero la interpretación final depende de nuestra historia, juicios y valores. Nosotros le damos color al álbum de nuestras vidas, pero es juntos que editamos la película de nuestra existencia.—Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Anáhuac campus Mayab

