Columna 7: Lo hecho por los mexicanos

Por Dr. Héctor Alvarado Gamas (*)

Estimados lectores, en los últimos días he escuchado que el presidente López Obrador sigue anunciando apoyos a la población, como por ejemplo: a las familias de los huachicoleros, al campo, a los llamados ninis, a los adultos mayores, y otros más que no me vienen a la mente. Nuestro México se está convirtiendo en el país que regala dinero para que la población esté tranquila, y que siga apoyando al Sr. Presidente. Según la Real Academia Española, el populismo se define como: “Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”. ¿Podríamos aplicar esta definición a lo que está haciendo este Gobierno?.

Pero, ese no es el tema central de este artículo. Le invito a que mire a su alrededor y que se conteste la siguiente pregunta: ¿Qué producto tecnológico que le rodea está hecho por mexicanos? Por “hecho” me refiero a que nuestros investigadores participaron en el proceso de creación, que nuestros centros de investigación hayan participado con equipamiento, que nuestros mercadólogos, ingenieros, abogados y administradores también hayan participado en el proceso de comercialización del producto(NO DE PROTOTIPOS). Es decir, que realmente sea hecho en México para el mundo. Sin temor a equivocarme, creo que los dedos de una mano le sobarán para contarlos.

Por otro lado, la nueva titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Dra. María Elena Álvarez-Buyllá en conferencia de prensa el 16 de enero comentó que: “En el sexenio pasado, del presupuesto de ciencia y tecnología se hicieron transferencias de recursos públicos por alrededor de 50 mil millones de pesos a distintas empresas. Y en contrapartida, muchos investigadores se quedaron sin presupuesto para llevar al cabo sus investigaciones”. Textualmente dijo que Conacyt desvió recursos a empresas privadas y trasnacionales. Su propuesta es pensar y trabajar activamente, invitando a los científicos, a articular, antes de repartir el dinero, grandes programas nacionales estratégicos.

Desde mi punto de vista, y tratando de articular los párrafos anteriores de este artículo, la tendencia de nuestro país será: por un lado, seguir repartiendo dinero en programas sociales que abonen al populismo. Y en segundo lugar, apoyar a investigadores que no permiten ser cuestionados con resultados concretos en sus investigaciones. Asimismo, dejará en el camino a los empresarios, que son los que llevan los productos al mercado.

Por lo tanto, estimado lector, seguirá viendo alrededor de Ud. artículos hechos en otros lugares del mundo, menos en nuestro país. Esto para mí es regresar a un visón de nación sesentera y anacrónica. Como siempre, la mejor opinión es la de usted.Saludos y hasta la próxima.— Mérida

hectoraag@gmail.com

Candidato a doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Anáhuac Mayab.

… del presupuesto de ciencia y tecnología se hicieron transferencias de 50 mil millones de pesos a empresas…