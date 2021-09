Columna 7: Por Carlos E. Pacheco Coello El conflicto de intereses

Cuando en una organización de cualquier tamaño el presidente del Consejo de Admistracion funge al mismo tiempo como director general surge un conflicto de intereses. Lo anterior se da cuando el fundador siente temor de perder el control y el liderazgo, por el egocentrismo o por sentirse ciudadano de segunda clase, lo que no le permite dejar la presidencia del consejo.

En estos casos, el director general teme que el presidente del Consejo de Administración trate de obstaculizar su trabajo, situación que se presenta comúnmente en las empresas de menor tamaño, por tanto, coincido con el doctor Cervantes Penagos (2014, editoriales Trillas México). Según el autor, en México las Pymes no disponen de un Consejo de Administración porque la Ley general de Sociedades Mercantiles les permite tener a una persona física como administrador único y además como representante.

En años recientes, el tema del gobierno corporativo se ha puesto de moda en función de los escándalos financieros y la quiebra de instituciones financieras. El gobierno mexicano las ha rescatado como el famoso Fobaproa, el cual según investigaciones solo salvó a dichas instituciones y no a los que le debían a los bancos, lo que propició que los ciudadanos se endeuden más, y con la pandemia peor.

También coincido con el maestro José Mario Rizo Rivas en que para que una empresa no tenga problemas con sus finanzas, tiene que elaborar un presupuesto de entradas y salidas de dinero (no de acuerdo a las NIFS, esto es mi opinión ). Para su servidor, el presupuesto de efectivo es más administrativo aunque ligado a la salud de la empresa.

Rizo Rivas tiene una frase muy importante que dice “Una empresa es como una semilla: hay que cuidarla, cultivarla y abonarla, para que con el paso del tiempo rinda frutos y produzca nuevas semillas que nos permitan sembrar nuevos negocios para las generaciones venideras”. Lo anterior está publicado en su libro “ABRIR en caso de emergencia”, editado en Guadalajara (2017).

Añado que se deben gestionar en cualquier organización todos los recursos con eficiencia y eficacia (sin confundirlas). Doy un ejemplo: Si me duele la cabeza me tomo una aspirina, la cual se supone que fue elaborada con eficiencia, es decir con todos los estándares de calidad. Pero si a su servidor no se le quita el dolor, entonces no fue eficaz para el problema, entonces se deben de seguir otras estrategias bajo varios escenarios. Otra variable importante son los costos ocultos que no son las mermas solamente, sino que hay otros costos que no se alcanzan a visionar. Por lo anterior concluyo que el presidente de un consejo debe saber delegar funciones en gente experta y de esa manera se evitan los conflictos de intereses. Y no tiene por qué sentir miedo a perder su liderazgo, al contrario, su empresa crecerá y será más productiva. Todo es cuestión de mente abierta, visionaria y estratégica, ningún recurso invertido debe de quedar ocioso.— Mérida

Carlos Enrique Pacheco Coello, doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Anáhuac campus Mayab