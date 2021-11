Columna 7 Por Carlos Pacheco Coello (*) El debate energético

Las empresas y la sociedad se están enfrascando en la lucha por la energía eléctrica. Hace 61 años el presidente Adolfo López Mateos dijo: “Hoy les entrego sus recursos naturales pero no estén seguros que siempre será de ustedes, en el futuro empresarios muy ricos, se los venderán a malos políticos mexicanos”, que a su vez harán alianzas tóxicas con las grandes empresas extranjeras y las ganancias de nuestro país se las van a llevar a sus naciones puesto que solo les interesa el dinero de nuestros recursos, sobre todo los naturales, ellos no tienen banderas y se los llevan a paraísos fiscales como los pandora papers.

Pero según el tema que ocupa este artículo, su servidor va a escribir con base a un texto de Duchamp Mark. El autor dice, con respecto a la energía eólica, que “tras dos años de discusiones y de negociaciones entre políticos y empresarios, el pastel eólico ha sido distribuido entre las empresas”.

El autor también menciona que la electricidad producida por las turbinas tiene un costo tres veces mayor al de la energía convencional por lo que el gobierno les tendría que dar incentivos fiscales. Las sombras proyectadas por las aspas cuando el sol esta por detrás, se proyectará sobre los jardines y las ventanas, produciendo un efecto discoteca. Esto, unido al ruido, puede llevar a los que habitan cerca de ahí a un nivel de estrés. Las aspas se mueven hasta 292 kilómetros por hora en sus puntas destruyendo águilas, halcones y pajaritos. También se erosiona el suelo al quedarse con escasa protección vegetal en los parajes de las turbinas.

En el caso del petróleo, esta industria se ha convertido en el puntal de la economía de las naciones siendo la primera fuente de divisas de un país, que han sido negativas en áreas cercanas donde este combustible se extrae, por ejemplo: Cuidad del Carmen en donde la mayoría de sus habitantes son más pobres; además se dice que son causas de temblores artificiales en la tierra a través de detonadores de explosivos subterráneos; sin embargo, se dice que esto se hace con otra tecnología para evitarlos. También se dice, sin que su servidor lo pueda comprobar, que por ejemplo que un hogar mexicano paga 5.20 pesos por kilowatt, mientas que Oxxo paga 1.80 pesos. Bimbo y Walmart 1.70 pesos por kilowatt. Si es así, quiere decir que las grandes empresas extranjeras se están llevando los recursos del paísy de los países latinoamericanos.

En conclusión: me parece que se deben conciliar los efectos económicos y ambientales, aunque es una tarea difícil, no es imposible por lo que es urgente crear un marco legal pero que beneficie a la población en su conjunto y no permita que los extranjeros se lleven nuestras riquezas. Me pregunto por qué en los tratados comerciales se permiten estos hechos de corrupción. No es posible que la DEA y el FBI se entrometan en nuestras decisiones. Entiendo que, como ciudadanos, les damos un voto de confianza a los que van a gestionar nuestros recursos y no al revés.

¿Que será mejor, el petróleo o las energías limpias? Vamos a reflexionar.— Mérida, Yucatán

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab