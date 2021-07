Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello (*) El “Gobierno Corporativo”

En la actualidad, las Pymes en México se encuentran en serios problemas a causa de la pandemia, que según los expertos, las ha obligado a cerrar o a despedir trabajadores creando un efecto negativo al quitar dinero de los bolsillos de los que trabajan generando un círculo vicioso al no poder comprar los productos o servicios que ofrecen éstasmismas pequeñas y medianas empresas.

Según mi experiencia, desde antes de la pandemia el ciclo de vida de las Pymes ha sido muy corto por la falta de un “Gobierno Corporativo” que no es pretexto integrarlo, aunque el tamaño de la empresa no sea grande. Recuerdo que en cierta ocasión me pidieron ir a una entrevista en radio donde me preguntaron que si era cierto que las Pymes sólo tenían cuando mucho dos a tres años de vida. Respondí que dependía de la gestión de la misma, explicando lo siguiente: “Muchos negocios familiares lo ven como una extensión de su casa y cada familiar toma de la caja el dinero que necesita para sus gastos personales sin tomar en cuenta que le están quitando recursos a su negocio, por lo que para poder comprar sus insumos o servicios piden un préstamo a los bancos sin tomar en cuenta que las tasas de interés en México son las más caras”.

De acuerdo con el Dr. Miguel Angel Cervantes Penagos en su libro “Fundamentos de Gobierno Corporativo” editado en la editorial TRILLAS en su segunda edición en agosto de 2014 comenta que, en el modelo clásico de “Gobierno Corporativo” no se ha considerado la participación de los trabajadores en las decisiones trascendentales de la organización ya sea grande, pequeña, mediana o de corte familiar, remarcando que su aportación no es una idea incoherente a la vivencia contemporánea, pues ya varios países europeos la consideran obligatoria.

En México muchas empresas aún conservan un carácter eminentemente familiar donde por tradición se heredan los principales niveles directivos, sin importarles la adecuada experiencia para el logro de los objetivos de cada puesto que se embonan al objetivo general. Lo mismo sucede con las entidades gubernamentales que nombran por cuestiones políticas a gente que ni siquiera conocen o tienen la experiencia para el puesto, ejemplos abundan, pero prefiero no mencionar por respeto.

He observado que muchas empresas de cualquier tamaño, aun dando un puesto dentro de la estructura organizacional a sus familiares con estudios de alto nivel, el fundador no les permite tomar decisiones pensando que perderán el controlde éstas.

Me parece que hace falta educar a los emprendedores para que implementen un “Gobierno Corporativo” del cual pretendo abundar en próximas publicaciones. Emprendedores, tenemos que trascender aun con la entrada de grandes corporaciones extranjeras que no aman a México y que sólo pretenden llevarse el dinero del pueblo.— Mérida, Yucatán, México

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab