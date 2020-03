Columna 7 Por Dr. Pablo Pérez Akaki (*) Crisis del Covid-19 en México

México había visto pasar de lejos el crecimiento en el número de enfermos de coronavirus, por lo cual presumíamos con innumerables memes que las herramientas tradicionales para atender las enfermedades respiratorias eran muy efectivas. Sin embargo, esto está lejos de terminar, como señalan las advertencias que por todos lados estamos recibiendo una y otra vez.

Un reciente estudio de un investigador de la UNAM señala, a partir de la modelación matemática, que el crecimiento más acelerado de la enfermedad en nuestro país está próximo a llegar, señalando entre el 20 y 30 de marzo los días de mayor expansión. Esto, conjugado con las medidas, dicen algunos que extremas y otros que tardías, en Estados Unidos para detener el crecimiento generaron el jueves una caída de gran magnitud en los mercados financieros, que se sumó a la observada el lunes de la misma semana: esta que terminó fue una semana fatídica para los mercados financieros y para las expectativas económicas, pues la restricción a la movilidad en varios países europeos y la restricción de ingreso a Estados Unidos frenó fuertemente los pronósticos de crecimiento.

El mismo día de la caída de los mercados las dos universidades más grandes del país en población, la UNAM y el TEC de Monterrey anunciaron medidas contra contagios evitando concentraciones y clases a distancia. A esto, se irán sumando otras instituciones educativas del país de todos los niveles en los próximos días.

Las autoridades tratan de nos ser alarmistas, pero la realidad es que esta enfermedad está llegando a nuestro país y el número de contagiados se había mantenido en cifras bajas hasta el miércoles 11 de marzo, cuando se incrementó en 50%(aunque en términos absolutos es baja, en tasas de crecimiento ya es considerable).

Hoy debemos estar alerta y tomar medidas extremas para evitar los contagios, no porque sea mortal, sino por la cantidad. El peligro de esta pandemia, así reconocido en esta misma semana por la Organización de las Naciones Unidas, no radica en su peligrosidad, sino en la tasa de crecimiento que puede tener y la asistencia especializada que necesita. Si llega a crecer demasiado, no habrá medicamentos ni hospitales, ni médicos ni forma de atenderse.

Por ello, nos parece que debemos ser muy responsables desde todos los niveles en los que nos encontramos. Si en Europa suspendieron los juegos de la Champions League y en Estados Unidos los de la NBA, ¿serán estos negocios menos rentables que la Liga Mexicana de Fútbol como para hacer de cuenta que no pasa nada? ¿O los conciertos como el Vive Latino próximo a celebrarse? Y otras muchas actividades deportivas, culturales y populares que tenemos en nuestro país.

Demandamos a las autoridades ser enérgicas en sus decisiones preventivas, privilegiando la vida y la salud antes que la economía y a los grandes negocios de este país. Así como exigimos claridad con los afectados por el suministro de un medicamento contaminado en el hospital de Pemex de Villahermosa, por la efectividad de la entrega de medicamentos para las quimioterapias en todo el país, ahora debemos exigir honestidad y firmeza en la prevención del Covid- 19.— Mérida

Profesor investigador de tiempo completo, UNAM FES Acatlán, Posgrado en Economía

Síguenos en Google Noticias