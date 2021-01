Columna 7 Por Dr. Pablo Pérez Akaki (*) El coronavirus y sindemia

Tuve la oportunidad de participar en la presentación del Balance anual 2020 de la Red por los derechos de la infancia en México, que tuvo como título “El año de la sindemia y el abandono de la niñez en México”, el cual me pareció sumamente interesante, pero extremadamente preocupante. En este se rechaza usar “pandemia”, término estrictamente médico, y se propone hablar de “sindemia” porque es vital incorporar los efectos indirectos de la crisis que se desató por el Covid-19 y que alcanza de muchas maneras a la sociedad, entre ellos a los niños de este país.

Un enfoque de sindemia significa reconocer que se tienen efectos sociales, además de biológicos, por una enfermedad. Implica que existen efectos diferenciados y secundarios generados por este virus. De principio, las medidas que se han tomado para contenerlo ya han generado efectos diferenciados educativos en la niñez, por lo tanto, en su futuro. Si bien habrá a quienes les parezca que perder un año no tiene implicaciones en los países en desarrollo, en sociedades con rezagos previos y limitaciones de muchos tipos, implica ahondar las diferencias.

El Covid-19 ha implicado también el cierre de muchas empresas, generando desempleo en las familias, falta de ingresos y por consecuencia, necesidad de generar nuevos ingresos. En muchos de esos hogares los niños saldrán a trabajar para aportar al ingreso familiar, descuidando su alimentación, educación y salud. La orientación a atender el virus ha implicado una desatención hacia otros tratamientos, dejando de comprar otros muchos medicamentos y llevando a muchos médicos y enfermeros hacia el Covid, haciendo a un lado otras atenciones . Un eminente neurocirujano del Hospital de Pediatría S. XXI del IMSS reconoció hace pocas semanas el cambio en el número de cirugías que podía realizar en estos últimos meses, de 5 a 2 por semana, por la falta de equipo humano para entrar a quirófano. El Covid-19 se ha llevado a enfermeros y anestesiólogos importantísimos para las cirugías de tumores cerebrales y tristemente, lo que podemos inferir, es que también se está llevando indirectamente a los niños con tumores cerebrales, pues no hay posibilidad de dar respuesta a sus necesidades médicas.

Los ingresos fiscales en el 2020 superaron las expectativas y el precio del petróleo se ha recuperado, al grado que da oportunidad de aumentar las becas al programa “Jóvenes construyendo el futuro”. ¿Y por qué no tenemos recursos para dotar de equipo personal apropiado para los médicos ni tenemos programas para tantos asalariados que hoy, en semáforo rojo, no perciben ingresos porque sus empresas pararon, como los restaurantes y gimnasios? Ahí también hay niños que se están viendo presionados a trabajar para ayudar al ingreso familiar, niños a quienes se descuida su salud por falta de medicamentos y quienes no tienen acceso a una educación de calidad por falta de tecnología e infraestructura apropiada.

¿Cuán cara resulta la austeridad en tiempos de la enfermedad? ¿Cuántas pérdidas humanas directas por Covid-19 e indirectas por la desorganización e improvisación en la respuesta pública faltan aún por venir? ¿Cuánto tiempo tomará corregir el rezago que se está generando en la sociedad?

Considero que es necesario dejar de ver adversarios y conservadores y ver ciudadanos que han sido afectados por esta crisis; menos administración electoral y mayor compromiso social.— Mérida

Profesor investigador de tiempo completo, UNAM FES Acatlán, Posgrado en Economía