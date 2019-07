Columna 7 Por Pablo Pérez Akaki (*) ¿Quién sigue en las renuncias?

Las últimas semanas han sido muy delicadas para la actual administración federal, pues han abandonado sus puestos, por decisión propia y/o por decisión presidencial, varios integrantes de primer nivel del gabinete lo que deja un sin número de reflexiones y preocupaciones sobre el futuro del país. Que a menos de un año se estén dando cambios tan drásticos, de funcionarios de primera línea, es una señal clara de las discrepancias al interior del gabinete, de una fuerte disputa de poder entre los funcionarios, así como de un hartazgo acelerado en ellos.

Si bien la exsecretaria del medio ambiente aparentemente renunció por la afectación a un vuelo comercial en el que se vio involucrada, a nadie convenció el argumento. Más clara fue la renuncia del extitular de la Hacienda pública, quien argumentó injerencia en sus actividades y una discrepancia en torno a la política social en el país. Si a esto lo ligamos con el relevo del titular del Coneval, la situación puede ser aún más peligrosa de lo que pensamos: mayor discrecionalidad en el ejercicio de los recursos asignados a la política pública y mayor libertad para la medición de los indicadores de pobreza. Suena mal la combinación honestamente.

Pero no es eso lo lamentable, sino la incapacidad de diálogo, de tolerancia a la crítica de los propios servidores públicos, a la terquedad de un pensamiento único en torno a las decisiones de política pública y al desdén de los señalamientos internacionales acerca de la preocupación del desempeño del país, es lo que en verdad nos tiene preocupados. El decir que los problemas del país pueden resolverse con simple voluntad, en el corto plazo, para después justificar el que no se alcancen los resultados por que otros meten el pie, porque la prensa no colabora para la transformación, que los oponentes quieren que fracase el país, manifiesta una postura de simpleza ante la complejidad de los problemas que nos aquejan.

La diversidad de puntos de vista que ofrece un equipo heterogéneo, el debate plural al interior de los equipos de trabajo, con una meta en común, pero sin idealizar una postura, es un esfuerzo necesario en estos tiempos para poder lograr éxito durante una gestión. Me parece que es fácilmente perceptible que desde el Ejecutivo ese énfasis no existe, sino por el contrario, hay una sola postura a la que deben cuadrarse todos amen de ser acusados de traidores a la causa o , en el peor de los casos, incompetentes y corruptos.

¿Qué tipo de instituciones queremos entonces para este país? ¿qué tipo de instituciones quiere el presidente para la posteridad? Porque lo que debemos de tener claro es que las personas terminamos con ciclos, pero las instituciones son las que permanecen. ¿Será que con estas medidas que se están tomando podamos emprender una nueva ruta hacia una eliminación de la corrupción en el país? A mi manera de ver, es idealismo solamente pensar que con el ejemplo aprendemos los ciudadanos, más cuando el ejemplo también tiene sus fuertes contradicciones. Porqué no mejor pensar en fortalecer nuestras instituciones independientes, autónomas, al margen del poder político, para que seamos los ciudadanos los que tomemos el control del país y no dependamos de una persona y de su voluntad.—Mérida

Profesor investigador de tiempo completo, UNAM FES Acatlán, Posgrado en Economía