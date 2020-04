Columna 7 Por Pablo Pérez Akaki (*) Transporte y personal médico

Hoy estamos en una situación de emergencia global. Lo que no había podido lograr la amenaza del cambio climático, la pobreza mundial y otros males globales, lo pudo hacer el coronavirus. Hoy nos damos cuenta que no sólo nuestra familia, ni los vecinos de la cuadra o la colonia, que no basta con nuestros paisanos o los connacionales. Ahora los retos sanitarios nos exigen un esfuerzo con todos aquellos más allá de las fronteras. El cuidado personal es una ventaja para prevenir a otros de que puedan enfermarse de este mal silencioso por varios días hasta antes de hacerse presente con tos, temperatura, insuficiencia respiratoria y malestar en el cuerpo.

Hoy nos damos cuenta de que existen bienes y servicios públicos que debemos luchar con todos nuestros esfuerzos para preservarlos a pesar de todos los límites presupuestarios y esfuerzos privatizadores. La salud pública es uno de ellos, ahora el más importante me atrevo a decir, al superar intempestivamente a la seguridad.

Cuando el Covid se termine, se habrá llevado a muchas personas queridas, algunos incluso se considerarán héroes en esta batalla. Ya tuvimos un ejemplo de un anciano sacerdote que renunció a su respirador para cederlo a alguna persona más joven. Mayor muestra de generosidad que sacrificar su vida nos debe servir de ejemplo para enfrentar este y los próximos retos de la humanidad.

Por ello, en mi humilde opinión, me resulta inconcebible y frustrante las muestras de rechazo al personal médico en los medios públicos de transporte, por el temor a que sean un foco de infección para el resto de la sociedad. Se trata, pues, de una de las peores reacciones que veremos y desafortunadamente sucede en este país y Mérida en particular.

Una muestra abismal de egoísmo hacia quienes se parten la m… tratando de salvar vidas, por sueldos mediocres y condiciones a veces suficientes con la vocación para atender niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con cualquier tipo de condición médica, arriesgando también su vida en todo momento. Hoy circulan por las redes sociales apelativos hacia ellos reconociéndoles su heroísmo, su compromiso y entrega en la situación de emergencia. Varios ya han fallecido y probablemente habrá más, que entregado su vida habrán ayudado a otros a sobrevivir. Expresiones de mezquindad y egoísmo no caben ahora. Si se tiene el riesgo de ser infectado, porqué no mejor nos bajamos todos del transporte público y les permitimos que lleguen a su destino, a su descanso, con su familia, a la que quizá no puedan abrazar ante también el temor de enfermarlas. Por qué no los reconocemos sin que haya likes de por medio en una plataforma, por qué la hipocresía ante la emergencia.

Por el contrario, reconocemos y aplaudimos el esfuerzo que hacen un conjunto de taxistas en Guadalajara por facilitar la movilidad del personal médico ofreciéndoles el recorrido de manera gratis. La otra cara de la moneda, la conciencia por delante y dando sus recursos para toda la población, pues el trabajo de aquellos nos cuida a todos.

Si de esta situación no salimos transformados, entonces muy probablemente nuestra extinción se acerque velozmente.—Mérida

Profesor investigador de tiempo completo, UNAM FES Acatlán, Posgrado en Economía

