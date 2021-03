Comentarios del arquitecto Fernando Alcocer Ávila a editorial de Antonio Salgado Borge sobre el proyecto de las ciclovías en Mérida

Cartas al Diario





En respuesta al escrito semanal del maestro Antonio Salgado Borge publicado hoy domingo en la Página Editorial de Diario de Yucatán, bajo el título de “Sí a la ciclovía. ‘Argumentos’ insostenibles”, el arquitecto Fernando Alcocer Ávila nos envía una carta en que expone las siguientes opiniones (se transcribe textualmente):



“Al haber sido mencionando, de manera tan desafortunado en dicho, de parte del Señor Salgado, consideramos importante, el derecho de réplica a tan vacías y falsas afirmaciones.

“Desde el punto que desconoce, afirmado por él, todo lo demás, es irrelevante e inútil, todo lo dicho, él mismo lo mando por tierra, por lo que su argumento, para "desargumentar", es evidente que es una ocurrencia; aceptar que desconoce, usted mismo lo dice, pero tiene la osadía de opinar.



“Primero sería interesante, que se informe, nosotros JAMÁS dijimos que NO DEBE EXISTIR, por lo tanto, miente; hemos señalado y se lo reiteramos aquí, que se debe de hacer correctamente.



“Vemos que para usted, los mismos hechos, corrupción, falta de transparencia y manejo oscuro de los recursos, se puede escribir con doble moral, para unos, que usted ha escrito, el gobierno actúa mal, pero ahora, todo está bien, terrible.

Ahora, si usted desconoce, esto, lo técnico, y en especial, en lo urbano, si no es técnicamente factible, no es necesario; si un proyecto no está debidamente presentado y resuelto, no existe técnicamente la necesidad, mintió a modo; si un proyecto de dinero público, se requiere la implementación ENSAYO-ERROR, eso usted la ha dicho, es corrupción, así que desdecirse, es evidente que nada tiene que comentar.

“En una obra pública, el primero paso, conocer los detalles técnicos del proyecto, qué resuelve, a quiénes va dirigido, los indicadores y en particular, EL COSTO-BENEFICIO, evidentemente no hay.

De manera inteligente, miente para su beneficio, los detalles técnicos son la base de un proyecto, si no, los problemas que causa, es evidente que no es necesario, pero como dijimos, NUNCA SEÑALAMOS QUE NO ES NECESARIA, usted miente y desvirtúa, terrible!



“Para empezar, lo que sí se requiere es un proyecto de ciudad, que integra su estructura y de esta, se definen las rutas porque de ahí se basa el cómo se mueven; el primer proyecto necesario e imprescindible, es el transporte público, si no se ha resuelto, que es el que más personas mueve, o sea que es democrático, entonces, urbanísticamente, algo que usted DESCONOCE, ya lo afirmó, la ciclovía es innecesaria, porque no tiene un beneficio de mayorías y mucho menos de interés público, ya que en Mérida, el 47% de los viajes es transporte público (datos del ayuntamiento en el PIMUS), este SÍ ES NECESARIO Y URGENTE; absurdo darse cuenta que es mejor hablar para hacer ruido que argumentar, con esto es evidente, que SÍ TENEMOS ARGUMENTOS y acabo de desbaratar el suyo, primero pregunte.

“Ya veremos cuando, por razones técnicas y pésima solución, se den los muertos por el carril compartido autobús-bicicleta, usted escriba: ‘no se preocupen, su familiar murió, pero se va a rehacer y ver cómo lo arreglamos’ o como el ‘daño colateral’, es tan absurdo su dicho, que los mismos ciclistas están en peligro, pero no importa, está mal, van a haber accidentes pero es necesaria, así que no se quejen de las muertes!

“Si no conoce los datos y cómo funciona, usted es el menos indicado para comentar, esto no es un tema de opinión, es técnico, y lo técnico es la base, así que como usted bien señaló, no conoce y miente, la ciclovía se necesita, pero no la porquería que usted le quiere vender como solución.



“Es un argumento que usted, no tiene para desacreditarlo, porque usted nada puede opinar de un diseño urbano, no es urbanista, simplemente, un ciudadano, limítese en lo que conoce, de esto, nada!



“El uso de dinero público en un proyecto que presenta más riesgos, que a la vista está causando afectaciones a los ciudadanos, peatones, personas con discapacidad, usuarios del transporte, entonces no se puede argumentar como necesaria, si pasa por encima de otros”.



Arq. Fernando Alcocer