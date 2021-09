Mitad y principio

Dulce María Sauri Riancho (*)

Este miércoles 1º de septiembre concurren el Tercer Informe Presidencial, la instalación de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y en Yucatán, el inicio de los trabajos de las y los nuevos diputados.

La segunda parte de la administración del ejecutivo, sea federal o estatal, marca el cenit de sus facultades para realizar su programa, pues le restan aún tres buenos años antes de la conclusión de su mandato.

Si lo imaginamos como el ascenso de una montaña, la primera mitad los mandatarios se dedican a poner las bases de sus respectivos proyectos; tienen una estación de prueba muy importante con la elección intermedia, en este caso el 6 de junio pasado, cuyos resultados fueron de claroscuros para el presidente López Obrador y de triunfo casi total para el ejecutivo yucateco.

Ahora comienza el descenso de la cumbre. Aunque quizá no se percaten ni lo reconozcan, su capacidad para emprender acciones de gran calado está limitada por el tiempo que resta para materializarlas. Hacia delante están las realizaciones, concluir las obras, ponerlas a funcionar antes de su sucesión, para no correr el riesgo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAIM), sumido en el pantano de la incomprensión y de la soberbia. (Por cierto, ¿conocen alguna investigación sobre los presuntos actos de corrupción que motivaron su cancelación? Yo, no).

“Vapuleado” por las “mañaneras” y por los “informes trimestrales al pueblo”, el acto republicano de presentar el estado que guarda la administración federal ha quedado reducido a un evento que, desde antes de la pandemia, guardaba aforo reducido y exclusivamente de sus leales. Y es que poco hay para presumir.

Muchos y relevantes comentarios han acompañado los días previos al Informe presidencial, la gran mayoría concentrados en alertar sobre los riesgos del futuro inmediato, en especial por la violencia desatada en grandes porciones del territorio nacional y la incapacidad del Estado mexicano para contenerla.

La sombra de la sospecha se ha tendido sobre los resultados electorales en donde se supone una activa intervención de la delincuencia organizada a favor de los candidatos de Morena. Pedida o no, esta participación tendrá un alto costo para las y los gobernantes aparentemente beneficiados, pero muy principalmente para la población que tendrá que someterse, si bien les va y no hay disputa territorial entre los cárteles, a la “pax narca”, con sus propias reglas y leyes no escritas.

Tal parece que el presidente López Obrador ha decidido un “golpe de timón” en la conducción política de su gobierno.

La cuesta del descenso luce abrupta y podría llevar a su administración al precipicio. Así se entiende el relevo en la Secretaría de Gobernación, a donde llega un político “duro” e incondicional al jefe del Ejecutivo. Cierto que hay demasiados “hierros en la lumbre” de los problemas: relaciones estados-federación en el marco de un federalismo cada vez más complejo y acotado; nuev@s gobernantes en 15 entidades, casi la mitad de los estados, y en las 16 alcaldías de la CDMX, donde el endurecimiento de las autoridades centrales ha suscitado represión y lesiones a las y los alcaldes opositores que tomarán posesión el 1º de octubre próximo junto con los representantes de Morena.

El principio: la nueva Legislatura. La elección de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados fue, contra todo pronóstico, tersa y negociada entre Morena y las oposiciones. Además, se cumplirá la ley en cuanto a la rotación en la Junta de Coordinación Política (JuCoPo), lo que llevó al PRI, tercera fuerza, a presidirla este primer año.

Considero que el saldo numérico de la elección en la que Morena conservó una mayoría atemperada ha contribuido a la negociación. También deben haber influido las y los diputados reelectos, con experiencia de estos difíciles tres años pasados, en que la mayoría absoluta de Morena se impuso invariablemente. Entre los “repetidores” se encuentran los coordinadores del partido en el gobierno, del PAN, del PRI y del Verde. Y los otros tres gozan de amplia experiencia parlamentaria.

La LXIV Legislatura, denominada como de la Paridad de Género, hoy es sustituida por la LXV, en que se alcanzó la paridad perfecta de 50%-50%, por una decisión histórica del Tribunal Electoral Federal que ajustó los diputados de representación proporcional, a fin de cumplir con el principio constitucional de “paridad en todo”.

En el Senado, cuyos integrantes continúan en la nueva LXV Legislatura, las cosas no fueron fáciles. La mayoría de Morena vio interrumpido abruptamente su proceso de elección de su propuesta para presidir la Mesa Directiva para el que se habían registrado cuatro senadoras. De improviso, Olga Sánchez Cordero regresó a su escaño que había abandonado al ser nombrada secretaria de Gobernación en diciembre de 2018.

Este sorpresivo movimiento alteró el panorama para Morena, pues el retorno implicó además su postulación como presidenta, haciendo a un lado las pretensiones de sus compañeras de partido. Es difícil apreciar desde afuera la repercusión de estos acontecimientos en el clima de diálogo y entendimiento entre los distintos grupos parlamentarios del Senado; baste registrar que en la elección se emitieron 79 votos a favor de la exsecretaria, mayoría absoluta sí, pero lejos de los más de 100 votos obtenidos por su predecesor. ¿Muda protesta?

Yucatán. Nuevo Congreso donde por primera vez habrá un predominio femenino (14/25). La mayoría del PAN, inexistente en la anterior legislatura, facilitará sin duda la agenda del gobernador Vila. Que esta nueva correlación de fuerzas sirva para fortalecer la pluralidad, no para confrontarla. Tres años pasan en un abrir y cerrar de ojos, no lo olvide, gobernador.

Agradecimiento. Ayer martes 31 concluí mi responsabilidad como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, así como diputada federal. Regreso a mi casa, a los temas yucatecos que nos importan a tod@s, con una visión renovada por mi participación en una legislatura histórica en estos tres años. Ya iremos comentando.— Ciudad de México.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y presidenta saliente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.