Comienzan a caer los peces gordos

Contra la corrupción y la impunidad

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Hay un golpe contundente para el gobierno de Enrique Peña Nieto con la detención de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y extitular de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, acusada “por ejercicio indebido del servicio público”. Es decir, que al tener conocimiento de desvíos millonarios u otras irregularidades en las dependencias a su cargo no las informó a su superior, ni detuvo las anomalías, ni las denunció.

Así se convierte en la primera exsecretaria en ser señalada por motivos de corrupción, detenida y enviada a prisión preventiva mientras se le sigue el proceso. Esta detención es un paso importante para la lucha contra la corrupción y la impunidad en el actual gobierno.

Si el presidente Manuel López Obrador señaló el perdón mas no el olvido a los malos funcionarios y que no habría una cacería de brujas, también señaló que el pueblo tiene “sed de justicia” y que el actual gobierno buscaría saciar. No sería él quien en revancha perseguiría a los corruptos y a quienes durante años gozan de impunidad, sino las leyes y la justicia harían de las suyas para detener a los culpables. Y es que en el país hay muchos funcionarios públicos, entre exgobernadores, exalcaldes, exsecretarios de estado y demás, que hicieron de las suyas en el gobierno peñista y desfalcaron al erario público, con desvíos a campañas políticas y beneficios personales.

El mejor ejemplo fueron los jóvenes exgobernadores del llamado “nuevo PRI” acusados de corrupción escandalosa y otros delitos. Unos en prisión y otros prófugos. Pero uno de los primeros peces gordos acusado de recibir dinero de la constructora Odebrecht, para recibir a cambio privilegios en la adjudicación de obras, fue el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien está prófugo.

Y las acusaciones de estas acciones y del enriquecimiento de Lozoya surgió en la administración de Peña Nieto, es más recordemos que se destituyó a Santiago Nieto, en ese entonces titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, por no aceptar las presiones para señalar que el director de Pemex era inocente.

Tanto el caso de Lozoya como la llamada Estafa Maestra de la Sedesol y Sedatu, en donde se involucra a Rosario Robles por el desvío de más de 5 mil millones de pesos, fueron denuncias ocurridas en la administración pasada, y se quiso tapar el sol con un dedo.

Expresidente

Por eso el hilo conductor de estos dos casos lleva directo a Enrique Peña Nieto, principalmente el caso de Rosario Robles, quien su jefe inmediato fue el presidente. Si la exfuncionaria de Sedesol comunicó a Peña de estas anomalías, sea verbal o por escrito, entonces hay complicidad del exmandatario, porque no se hizo nada para investigar y sancionar de esta fuga millonaria.

Y el escándalo fue mayúsculo en el país debido al monto millonario y la forma como se desviaba el dinero de programas sociales, principalmente de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se recortaba el presupuesto que debía ser para la gente necesitada y se llevaba a las campañas electorales y a los bolsillos de algunos. ¿No tuvo cocimiento el presidente Peña Nieto?

Es lamentable como se las ingenian esos malos funcionarios para desviar dinero de los fondos públicos y de los programas sociales para otros menesteres en vez de utilizar esa creatividad para aterrizar esos proyectos en las comunidades y mejorar la calidad de vida de millones de familias.

Empresas fantasmas, simulación de servicios, contratos inexistentes con universidades y otros organismos públicos fueron plataformas para el desvío multimillonario de la llamada Estafa Maestra. Fue un saqueo inmisericorde en donde varios funcionarios de la Sedesol y la Sedatu están involucrados, incluyendo a Rosario Robles, por sus omisiones, pasividad al no querer actuar o complicidad, y ni qué decir del presidente Enrique Peña Nieto.

No es posible que los funcionarios, gobernadores, alcaldes, legisladores y líderes sindicales denunciados y acusados de desvío de dinero, saqueo en dependencias públicas, “moches” en programas de apoyo y de corrupción en general digan siempre que son inocentes. Si lo son, entonces ¿en dónde están los millones faltantes del erario y porqué las costosas mansiones que adquieren y los lujos en que viven?

Los ciudadanos en general estamos ya cansados de la corrupción y la impunidad. El silencio de los gobernadores y presidentes, o sus complicidades, han llevado en los últimos años a que la corrupción llegue a abusos y saqueos insospechados. Y es tiempo de poner un hasta aquí y dejar que las leyes y la justicia haga de las suyas.

Así como ahora se sacude el polvo de la Estafa Maestra para abrir los expedientes e investigar y descubrir a los culpables de este desvío millonario y los abusos y malos manejos de Emilio Lozoya en Pemex, así se podría hacer con las denuncias de abusos, derroches, nepotismo, creación de empresas fantasmas, desvíos, enriquecimiento de funcionarios y saqueo del Isstey en contra de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello. Es tiempo de que caigan los peces gordos. —Mérida, Yucatán.

