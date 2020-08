Cómo conocer el valor de la empresa

Consultas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Cuando los propietarios de empresas, personas físicas con actividad empresarial o accionistas de empresas sociedades mercantiles o personas morales desean saber cómo andan sus ganancias, consultan las utilidades del ejercicio en el estado de resultados y para conocer cuánto tienen consultan el activo en el balance general y también se enteran de lo que adeudan al ver el pasivo en este mismo estado financiero.

Muchas veces se preguntan cuánto vale su empresa. Para tal caso en ocasiones consultan en el balance el capital contable, que es la diferencia de lo que tienen en el activo menos lo que adeudan en el pasivo y se dan una idea del valor del negocio. Pero luego piensan y razonan que si revalúan su activo fijo y sus inventarios tendrían un valor mayor; también ven sus acciones que tienen impresas un valor mucho menor y si su capital contable es negativo ya se ponen nerviosos porque al ser mayor su deuda que sus propiedades, se encuentra en quiebra y por lo tanto se dicen mentalmente que su negocio no vale nada. Ante este último resultado se preguntan de qué sirvió tanto esfuerzo para posicionar sus productos y obtener clientes.

De presentarse esta última situación en una empresa, si lo vemos desde el punto de vista de las finanzas y no contablemente, no significa precisamente que la empresa no tiene valor. Para revisar este significado se debe hacer una revisión de los diferentes conceptos y cuentas que arrojan los diferentes resultados en los estados financieros. Financieramente hablando, las acciones de una empresa tienen tres clases de valor.

El primero es el valor nominal, que es aquel que se imprime en las acciones en su primera emisión para formar el denominado capital social, que forma parte del conjunto de cuentas del capital contable. Este valor no sufre cambios salvo que haya utilidades que se capitalicen y se emitan nuevas acciones y por tanto sube el valor nominal, si se mantiene la misma cantidad de acciones.

La segunda clase de valor es el denominado valor contable o valor en libros, que es el resultado de dividir el capital contable entre la cantidad de acciones en circulación. Si el capital contable es negativo, que sucede cuando el pasivo es más alto que el activo, entonces el valor en libros de la acción es cero, pero esto no debe preocupar hasta conocer la tercera clase de valor.

La tercera clase de valor es el valor comercial o de mercado de la empresa, o sea el valor en que puede venderse el negocio. Este valor se determina cuando la empresa tiene productos posicionados y mercado que le generen utilidades en el futuro. Hay varias formas de determinarlo. Una forma es calculando el crédito mercantil, también llamado Goodwill, que consiste en aplicar una fórmula matemática para conocerlo y sumarlo al capital contable. La otra forma de determinarlo es cuando la empresa aún cuando tenga pérdida neta genera utilidad de operación.

Cuando la empresa tiene utilidad de operación y se le ha restado el importe por concepto de depreciaciones y amortizaciones, se le quita este efecto, de tal manera que se convierte en un flujo de efectivo y para calcular el valor de la empresa se proyectan estos a perpetuidad utilizando la técnica financiera. Estos flujos de ingresos de futuro se traen a valores de hoy, técnicamente llamados valores presentes. Esta técnica se conoce como “flujos de efectivo descontados”; al obtenerse este valor presente, se le restan los pasivos a largo plazo y se obtiene el valor comercial del capital contable. Las fórmulas y procedimientos matemáticos y financieros son otro boleto a comentar posteriormente. Esta tercera clase de valor es muy utilizado para hacer la valuación de las empresas, por lo tanto no importa que se tenga capital contable negativo, se tiene valor siempre y cuando se disponga de productos que se demanden, mercado o consumidores y se genere utilidad de operación.

Con base en lo anterior los propietarios o accionistas deben dar seguimiento a tres elementos básicos: utilidad de operación, productos demandados y mercado, obteniendo alza en cualquiera de los tres, sube el valor del negocio y en forma automática el de las acciones.

Hay que tomar en cuenta que valor no es lo mismo que precio. Cuando se valúa una empresa para su venta o compra, su valor es el resultado de aplicar la técnica respectiva y el precio es el resultado final que en una negociación de compra o venta se determina y se cobra al venderla o se paga al comprarla. Cuando se trata de empresas privadas medianas y grandes es necesario que los accionistas conozcan el valor comercial de sus acciones, para que puedan darse cuenta si la administración de su empresa está resultando eficiente al ver que su valor sube en forma continua.

Para empresas pequeñas hay técnicas de valuación más sencillas que pueden determinarse con más facilidad. Las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores en forma continua conocen el valor comercial de sus acciones porque las establece la oferta y demanda del mercado.

Doctor en Investigación científica. Consultor de empresas

