Cómo darle la vuelta a la tortilla

Acento de Mujer

Lourdes Casares de Félix (*)

¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Enrique Peña Nieto, cuando era precandidato del PRI a la Presidencia de la República, cuánto costaba un kilo de tortilla?

Su respuesta fue sorprendente, contestó: “No lo sé porque no soy la señora de la casa, pero debe andar en siete u ocho pesos”.

En ese entonces, enero de 2012, antes de que el mandatario tomara protesta, el kilo estaba en $11.25. Seis años después, en 2018, el kg estaba en $14.50.

Para evitar que subiera el precio de las tortillas, que son la base de la dieta alimentaria del pueblo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró haber llegado a un acuerdo con los productores de tortilla para que el precio de este producto no se modificara.

Desde Palacio Nacional, AMLO anunció en diciembre su pacto con Minsa y Maseca, empresas que surten de harina de maíz para la elaboración de este alimento, para evitar el aumento de la tortilla en enero 2021 y para que “no haya abusos”.

Ahhhhh!!! Pero así también, en diciembre de 2020 se dio el aviso de que no aumentarían el precio de la gasolina y los combustibles. El entonces titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, ahora candidato por Morena a la Presidencia de León, Guanajuato, coincidió en que al no haber aumento en los energéticos, no era necesario un incremento al precio de este comestible.

Posteriormente la Profeco informó que durante los últimos días del mes de febrero y principios de marzo se registraría un incremento en los insumos como es el caso de la tortilla. El kilo incrementaba considerablemente y había aumentado en la mayoría de las ciudades del país oscilando desde los 11.90 hasta los 20 pesos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que entre los productos con las mayores alzas estuvo la tortilla de maíz. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hace unos días que el aumento en el precio de la tortilla se debía al alza en el precio del maíz en el mercado internacional.

En realidad, según fuentes del sector, el incremento se debe al aumento de los insumos para su elaboración tales como la luz, gas y harina.

Tan importante es este alimento para el país que existe un Consejo Nacional de la Tortilla. Su representante protesta y exige al presidente de la República, López Obrador, que la tortilla sea regresada a la canasta básica por tema de salud y demanda respeto.

Así también, el representante acusa a AMLO de incrementar el número de alimentos que conforman la canasta básica, dejando fuera a la tortilla y reclama la falta de apoyo oficial al maíz.

Es increíble que mandatarios del país como Peña Nieto antes y AMLO ahora no dimensionen la importancia de este alimento.

Parece que nunca escucharon que más vale tortilla dura que hambre pura. La vitamina T que es el taco se verá afectada. Con esa insensibilidad le dan la vuelta a la tortilla.— León, Guanajuato.

acentodemujer@hotmail.com

Activista y escritora