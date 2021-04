Como dos ángeles

El reencuentro

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Era cerca del mediodía, en un aula de la Facultad de Medicina ahí por los años 80. Mi admirado maestro Carlos Urzáiz Jiménez nos impartía la cátedra de Historia de la Medicina; era muy común que sus disertaciones las rematara con un tema que fue muy recurrente para él, incluso en parte de su obra literaria: el aspecto de la retribución a los médicos.

La gente tiene que reconocer el esfuerzo requerido para ser médico y debe de dársele el valor justo a la retribución, decía Carlos Urzáiz y remataba con una frase: “No existen hoy en día los Apóstoles de la Medicina”. Y esto me causaba cierta hilaridad, desde luego reprimida, porque yo tenía de apóstoles a dos de mis maestros: los doctores Laviada.

Cerca de unos 30 años, o tal vez más, los médicos que nos formamos aquí en Mérida tuvimos la dicha de tener de maestros a los doctores Francisco Antonio y Eduardo Antonio Laviada Arrigunaga. La biografía de los dos es prácticamente del dominio público y sus aportaciones a la Medicina son incontables, pero sin lugar a dudas, una invaluable contribución estriba en la formación de cientos y cientos de médicos durante decenas de generaciones en un aspecto que quizá nadie supo manejar y pregonar con el ejemplo como lo hicieron ellos: La Ética y el humanismo.

El auditorio del Hospital O’Horán estaba a “reventar” cuando en las sesiones fungían como ponentes los hermanos Laviada, lo mismo ocurría en la Facultad de Medicina, cuando además las conferencias giraban en torno al humanismo y la Ética. Su actuación profesional fue ejemplar tanto a nivel público como privado. Fui testigo de esto, porque el Dr. Eduardo era el médico de la familia y antes de ser su alumno fui su paciente.

Los dos trabajaban en consultorios contiguos con una especie de salita en común en la parte posterior para observar al paciente. Me quedaba con la boca abierta cuando en más de una ocasión uno de ellos tocaba a la puerta de su hermano y salía el otro para disipar las dudas de su gemelo y viceversa: una interconsulta profesional con el sello de la solvencia académica que los caracterizaba.

Imagínense lo enriquecedor de sus comentarios, pero además con una rigurosidad, pulcritud y meticulosidad; bastaba observar los registros de los pacientes elaborados en unas tarjetas (más de 30 mil fichas, según supe) que reposaban en un antiguo mueble de madera, escritas con una caligrafía excelsa, muchas de ellas en tinta china.

También recuerdo en una ocasión, siendo estudiante de Medicina, haber sido testigo de cómo le dieron una “pamba académica” a un representante de laboratorio: “Cuando vayas a ejercer préstales atención a lo que te dicen, escúchalos y por el bien de ellos corrígelos si es necesario, pero siempre con el respeto que se merecen, porque son indispensables en nuestro actuar como médicos”.

Pasaron los años; tuve el privilegio de tenerlos como preceptores, después en mi internado de pregrado en el antiguo Hospital O’Horán, en donde digo y sostengo tuve la fortuna de tener a los mejores maestros, pero insisto, independientemente del acervo académico, su gran aportación al aspecto ético y humanístico tan necesario hoy en nuestros días con todos los que formamos el gremio médico.

Después de haber hecho mi especialidad, un día recorría los pasillos de la Clínica de Mérida y me encontré con mi maestro Eduardo, con la sonrisa que siempre les caracterizaba a los dos, me “puse al día” para informarle que ya había terminado, que era ortopedista. Le comenté: “solo que ahora que estoy empezando tengo un problema, maestro, me da trabajo cobrar, no me gusta hacerlo directamente, y a veces, no sé ni cuánto pedir”. Cómo olvidar que me sonrió, me puso una mano en el hombro y me dijo: “Ya somos dos, yo tampoco lo sé, cuando lo averigües me dices”.

Así eran ellos. Decía el maestro Francisco que un médico llega a tener éxito cuando el enfermo lo describe de una manera sencilla: “Es un buen doctor y además un doctor bueno”.

Se fue el maestro Francisco Antonio, ya está con su hermano. Los queridos Huayo y Tony para sus más allegados, nuestros inolvidables maestros y sin temor a equivocarme: verdaderos Apóstoles de la Medicina y como ángeles que fueron han regresado al cielo, de donde vinieron a cumplir la misión de impregnarnos con su amor y bondad. Afortunados fuimos que este par de ángeles se vistió de médicos.

