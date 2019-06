Cómo hacer codzitos con tostadas

Cosas que pasan

Manuel Antonio Alcocer Hernández (*)

A principios de este año, el IEPAC exhortó a los alcaldes yucatecos, por medio del Catálogo Definitivo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales considerados trascendentales para el ejercicio 2019, a enviar a ese organismo las obras que consideraban que podrían ser necesarias o construirse en sus comunidades en el período mencionado.

Ni tardos ni perezosos casi todos los presidentes municipales enviaron los trabajos que consideraron prioritarios y que en su gran mayoría consistía en construcción o reparación de calles, mejorar el alumbrado público, domos en las escuelas y espacios deportivos, reparación o construcción de caminos y otras obras que normalmente se realizan en un período municipal.

Hasta donde he podido averiguar, el IEPAC no instruyó a los alcaldes sobre la forma de obtener los recursos necesarios para realizar esos trabajos. Sin dinero no se puede hacer nada más que gestionar ante las dependencias correspondientes a ver si se logra algo.

Dicho yucateco

En mi pueblo (ciudad, perdón) hay un dicho muy yucateco que se aplica cuando se quiere algo pero no se puede lograr por falta de dinero: “no se pueden hacer codzitos con tostadas”. La gran mayoría de los municipios poco a poco pierde la esperanza de lograr la relación de obras que enviaron al IEPAC porque las participaciones que reciben mensualmente sirven en gran parte del monto recibido para cubrir el gasto corriente.

Hay algunos municipios, como Tizimín, que hacen trabajos de bacheo con lo que pueden, mantener limpia la ciudad, aprovechar cursos de preparación para los agentes policiacos. Lo mismo sucede en algunas otras ciudades. Pero eso, más que obras que beneficien al pueblo, son trabajos obligatorios porque cuentan con el personal y su inversión es mínima en cuanto a los implementos necesarios.

El turismo

En los últimos meses se ha presentado en muchos ayuntamientos el fenómeno del turismo que de alguna forma se cumple en algunos puertos donde se han organizado los pescadores para servir a quienes llegan los domingos y los períodos de vacaciones en sus paseos por los manglares, en la pesca tradicional y en establecer en las playas puestos provisionales de comida y bebidas.

No es el caso de Progreso, donde muchos servicios turísticos están establecidos y otros funcionan de manera improvisada por la llegada de cruceros que transportan a miles de turistas y muchos de ellos deciden quedarse en el puerto a pasar el día en tanto que otros se trasladan a las ruinas de Chichén Itzá.

En alguna ocasión que visité Guanajuato pude recorrer como turista la llamada Ruta de la Independencia. En Jalisco visité la Ruta del Tequila. Esto solo por poner un ejemplo que me lleva a preguntarme: ¿No podría hacerse en Tizimín la Ruta de la Ganadería de Registro, o la Ruta de los Cenotes, o la de las tradiciones y costumbres? Y en Valladolid la Ruta Colonial, y en Oxcutzkab la Ruta de los Cítricos y de esa forma empezar a funcionar con turismo local.

Y no me refiero a un trabajo fácil sino a una función con asesoría y antecedida con trabajos urbanísticos en los centros de las cabeceras municipales. Hay que pensar que no se puede pensar en turismo si no se transforman algunos sitios claves en las ciudades.

El tendido eléctrico debe volverse subterráneo, las calles que rodean el parque principal donde está la iglesia y el palacio municipal quizá más anchas o alguna peatonal. Desde luego que eso requiere de la contratación de ingenieros o arquitectos con especialidad urbanística.

He ahí el problema. Apelo al dicho de los codzitos. El programa de austeridad del Gobierno Federal redujo las participaciones a los estados y, por ende, los municipios reciben lo mismo que antes o menos.

Aunque no lo sé a ciencia cierta, podría ser que la gestiones que se hacían para conseguir obras importantes con mezcla de recursos, es muy probable que los recursos que aporte el Gobierno Federal disminuyeron y las aportaciones de los estados aumentaron.

Sin problemas

El que no tiene problemas es el ayuntamiento meridano porque tiene una recaudación propia importante que permite a Renán Barrera Concha ir en caballo de hacienda hacia la postulación de su partido a la gubernatura. Todo Mérida lo sabe.

El trabajo del alcalde de la ciudad de Mérida está encaminado a aumentar su capital político para sus fines personales. Eso se dice y se afirma.

Los municipios del interior del Estado caminan con empujones que les da Mauricio Vila que, aunque no representan mucho, sí significan una gran aportación. Así la cosas.— Tizimín, Yucatán.

manuelantonio1109@hotmail.com

Cronista y exalcalde de Tizimín

