“Como me ves te verás…”

Pedro Cabrera Quijano (*)

No había transcurrido ni una semana de la noticia del despojo de la vivienda de una octogenaria del rumbo de La Ermita de Santa Isabel, cuando en las redes sociales nos enteramos que el predio está a la venta al mejor postor.

Una asesora inmobiliaria independiente ofrece en venta, en $2.2 millones, “una hermosa casa de techos altos, en buenas condiciones y con terreno de 9.40 de frente por 43.50 metros de fondo”. La indignación de los vecinos del rumbo afloró de inmediato, y con justa razón, pues se trata de un caso de impunidad ante las injusticias que sufren las personas de la tercera edad en la entidad.

La semana pasada nos enteramos que después de infructuosas gestiones para tratar de frenar una injusticia, se consumó el despojo de la casa de la mujer de 88 años.

Acompañado de un cerrajero, el nuevo propietario, quien se adjudicó la vivienda mediante polémico juicio promovido en Ciudad de México, se presentó en el predio y rompió una ventana para quitar la cerradura. Luego de recorrer la propiedad, colocó una cadena con candado.

Aún estaba la efervescencia de los resultados de las elecciones concurrentes del año pasado, cuando el 23 de julio, bajo el título “Le arrebatan la vida”, el Diario nos alertó que se fraguaba un despojo contra la señora Rosa Elena González Sierra viuda de Esquivel, quien nos atrapó de inmediato con su mirada limpia, la lucidez de su pensamiento y su confianza inquebrantable por la ley y la justicia.

La vida de doña Rosa dio un giro de 180 grados una tarde de 2010, cuando en su vivienda de la calle 77 número 522, entre 64 y 64-A, a media cuadra de la Ermita de Santa Isabel, llegó una persona preguntando por su hija política. Ante la respuesta de que ésta no se hallaba en ese lugar, el sujeto dijo que entregaría un sobre y pidió que se le firmara de recibido.

Ella nunca firmó. Dobló la hoja que le entregaban y únicamente escribió su nombre. Todo quedó en el olvido hasta que tres años después, se presentó un abogado en la vivienda con la copia de la notificación de un juicio ejecutivo mercantil promovido en Ciudad de México por Darwin Froylán Quintal Fernández, quien hizo valer un supuesto pagaré de $80,000 y logró que se embargara la casa, ubicada en zona de alta plusvalía.

La hoja donde doña Rosa escribió su nombre en 2010 fue llenada a manera de un documento de cobro. Se le escribieron $80,000, pero al momento de la notificación se le exigía ya el pago de $450,000 por concepto de capital, intereses y otros.

La familia consiguió a un abogado que cobró sin atender el caso. La parte demandante primero ofreció solucionar el problema con el pago de $450,000; luego, en febrero pasado, subió la suma a $700,000, y finalmente exigió la propiedad.

Sin el conocimiento de doña Rosa, la casa salió a remate y, como no hubo interesados, el mismo demandante la compró. Se promovieron amparos, primero en Ciudad de México y después en Mérida, sin resultados satisfactorios. El 5 de marzo pasado, una actuaria del Poder Judicial le notificó que disponía de un plazo de cinco días para desalojar la casa donde vivió hasta hace más de medio siglo y donde vio crecer a su familia.

El caso ilustra una situación de alerta de las variantes más comunes: al parecer hay quienes detectan a adultos mayores que viven solos o pasan mucho tiempo solos en sus casas, investigan su situación y los sorprenden en alguna “visita”, para arrancarles firmas mediante engaños. A la señora González se le inventó un pagaré donde ni siquiera está su firma, sino su nombre.

Es preocupante que las personas de la tercera edad sean lanzadas a la calle de esa manera. Vale la pena conocer el número de averiguaciones previas y los resultados de las mismas respecto a este tipo de delitos en contra de un sector vulnerable de nuestra sociedad.

El conflicto por la propiedad de inmuebles es un problema que impacta de manera negativa en la vida de miles de habitantes, pues los despojos y las invasiones de propiedades han encontrado, lastimosamente, un nicho fácil de explotar: el de las personas de la tercera edad, quienes cada vez más reportan estos abusos.

Estos despojos de viviendas dejan en la total indefensión a un sector de por sí muy dañado y vulnerable. Hace evidente la incapacidad de las instituciones para frenar el crecimiento de una injusticia, que además vulnera la solidaridad y la cohesión social.

¿Cuántos casos como el de doña Rosa se padecen a diario no sólo en los barrios coloniales de la capital yucateca sino en los demás municipios? Historias que se suman a la de los adultos mayores despojados de sus viviendas por sus familiares, discriminados y echados a la calle.

El refrán nos enseña que “como te ves, me vi, como me ves te verás”. El tiempo vuela sin que nos demos cuenta. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros hijos dejan de ser niños y con su adolescencia y adultez nos advierten que ya no estamos tan jóvenes, que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias de esos adultos mayores que viven solos o pasan mucho tiempo solos en sus casas, pues hay una mafia que investiga su situación y los sorprenden en alguna visita para arrancarles firmas mediante engaños.— Mérida, Yucatán

