Competencia para crear valor

Columna 7 Por Franklin Recio (*)

En estas épocas de fuerte incertidumbre, los emprendedores tienen que echar mano de las mejores herramientas para salir adelante. Se pueden observar dos conceptos, la competencia que implica rivalidad entre dos o más personas para alcanzar un objetivo, y la cooperación que es obrar en conjunto para alcanzar un fin común. Combinándolos formamos un nuevo concepto, “la coopetencia”, que es la competición y cooperación simultánea entre dos firmas con la intención de crear valor.

En algunas ocasiones hay que negociar con la competencia. Por ejemplo, cuando ésta se puede ir con otro participante, a veces es mejor negociar y obtener más control en el arreglo. También habría que imaginarnos qué ocurriría si no alcanzamos un arreglo. En otras ocasiones, el trabajo conjunto puede rendir frutos que beneficien a ambos, como el caso de Ford y Volkswagen, que crearon una entidad conjunta llamada Argo AI, con el objetivo de construir propiedad intelectual acerca de los automóviles autónomos.

Gracias a que Ford tiene presencia mayoritaria en Estados Unidos y Volkswagen en Europa, el formar una entidad compartida es viable y puede aportar a la creación de valor de ambas firmas.

No es necesario llegar a compartir nuestra receta secreta. Los resultados dependen de la capacidad de ambas empresas de navegar la simultaneidad de manejar la competencia y la cooperación. Por tanto, para estructurar un acuerdo de coopetencia hay que establecer los alcances y los mecanismos de control, como los casos en que se comparten costos, pero no la propiedad intelectual de cada socio. Recordemos que la cooperación es un juego de ganar-ganar, pero sabemos que dividir ganancias es un juego de suma cero, por tanto, hay que cuidar que los intercambios sean parejos. En ambos casos las empresas deben tener una interpretación de cultura semejante, que incluya un espíritu de competencia saludable, reciprocidad y compromisos de recursos.

Los resultados de la coopetencia pueden ser un valor agregado conjunto. Por otra parte, si la coopetencia no está bien estructurada, existe el potencial que una o ambas empresas pierdan valor. Además, hay que distinguir su contraparte que sería la colusión, la cual es una conducta penada y que afecta a toda la sociedad, mientras que la coopetencia tiene como fines últimos beneficiar a los consumidores y a la sociedad. En el caso de las empresas de producción de energía como CFE y las independientes, aunque son competencia, tienen el potencial de generar coopetencia si se estructuran bien los acuerdos. No es necesaria una regulación superabundante, sino reglas claras y simples que tengan como destino final reducir las tarifas y no ensuciar tanto nuestro país, así como cuidar las comunidades. ¿Podría pensarse en darle la vuelta al conflicto con un cambio de mentalidad?— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab

