Complejidades del gobierno corporativo

Consejo de administración y dirección en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Cuando toda empresa decide implementar su sistema de gobierno corporativo, el código de mejores prácticas entra en acción, pero en primer lugar se debe tomar en cuenta cómo se encuentra la estructura de organización de la empresa, iniciando con la asamblea general de accionistas, consejo de administración, dirección general y los demás entes operativos partiendo de gerentes, jefes de departamento y los trabajadores.

El consejo de administración es el principal órgano para establecer las políticas, aprobar los presupuestos y dar seguimiento a la gestión de la dirección general y otras funciones relevantes a su institucionalidad; en esta ocasión quisiera platicar sobre la dirección o gerencia general, como se pretenda denominar.

En ocasiones se pone a funcionar un consejo de administración para que realice las funciones que se establecen en el manual de mejores prácticas, pero sin que exista una persona que tenga las funciones de la dirección general, es decir, quien ha de cumplir los acuerdos y ver que se realicen las acciones operativas necesarias para el buen desempeño y logro de los objetivos; esto sucede mucho en las empresas familiares cuando una persona de la familia asiste con el papel del funcionario que hará cumplir los citados acuerdos, pero no ejerce las funciones tal y como las debe desempeñar un director de empresa, por lo tanto, es inútil tener el mejor consejo de administración del mundo con eficientes y expertos consejeros, porque éstos no son los que llevan a cabo las operaciones dentro de la empresa.

Sucede mucho cuando hay la dualidad de que el presidente del consejo hace el papel de director de la empresa, a esto se denomina presidente del consejo de administración ejecutivo, en ocasiones afortunadas funciona en forma adecuada cuando se tiene “la suerte” de tener en este papel a un ejecutivo de primera línea. Pero esta ambigüedad es dificultosa de administrar porque es muy diferente la función de un presidente de consejo -—quien solamente coordina a los consejeros en las sesiones para cumplir con las funciones que correspondan—, y al terminar la reunión correspondiente tiene que cambiar de personalidad para dirigir las operaciones.

Al delegar

En este tipo de casos por lo general se delegan funciones a los gerentes o jefes de departamento y se puede perder la labor de supervisión, lo que hace que no se llegue a los objetivos trazados o, si se logran, es en un tiempo demasiado largo.

La delegación de funciones es importante en el proceso administrativo, pero si no hay la supervisión necesaria de un alto mando, puede haber ineficiencias que harán que la empresa sufra desequilibrios, sobre todo cuando los gerentes o jefes de departamento no tienen una comunicación efectiva entre sus funciones, por tal motivo la gestión de una dirección general es básica para la buena marcha de toda empresa, tenga o no implementado un sistema de gobierno corporativo.

Se da el caso de que en determinadas empresas existan, como lo debe de ser, tres o cuatro gerentes de departamentos, pero sin la existencia de una dirección general y siendo familiar, la presidencia del consejo queda a cargo de un consejero externo. Esta forma de administrar es sumamente complicada, pero es una realidad, existen empresas de este formato. ¿Cuál es el tipo de problemas que se presentan? cada uno de los departamentos trata de cumplir con sus tareas y objetivos por su cuenta, sin una coordinación general y cuando hay controversias por todo tipo de problemas, incluyendo la falta de una comunicación efectiva, es el presidente del consejo quien tiene que intervenir, aunque no se encuentre esta responsabilidad dentro de sus funciones.

En una empresa familiar, cuando la dirección está a cargo de dos familiares se hace difícil que se pongan de acuerdo para que uno de éstos haga de director general, cuando no es posible o hay controversias que afecten la relación familiar, en ocasiones se contrata un externo para que cumpla con estas funciones; ésta es una buena solución, pero es cuando el consejo de administración, además de sus funciones, debe poner especial atención a la gestión del externo.—Mérida, Yucatán

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas