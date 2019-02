Rosa Margarita Arévalo Barrientos (*)

Al grito de “¡Compramos chatarra!”, el sesentón contador salió corriendo y se acercó a la maltrecha camionetita cuyo cargamento semejaba escamas haciendo muecas: lavadoras despedazadas, hornos con cristales rotos como telarañas borrachas y demás chácharas varias.

¿Cuánto dan por mí?, preguntó claramente aquel hombre universitario, con más de 35 años de intachable trayectoria laboral, ya desempleado y sin posibilidad de ser contratado por una empresa debido “a su edad”. El comprador enmudeció demasiados segundos, luego sonrió forzadamente creyendo que lo escuchado era una broma. La seriedad del “conta” fue un claro mensaje: ¿Cuánto da por mí?, repitió y añadió: Me suenan algunos huesos pero mi ser y mi cerebro son chatarra por desactualizados, pues creo que las conversaciones importantes deben ser en persona y no mediante textos plagados de abreviaturas incorrectas y demás faltas ortográficas.

Ya soy chatarra —continuó—, pues afirmo que el amor se evidencia con acciones bondadosas y de crecimiento mutuo, se expresa con respeto y palabras bonitas con detalles agradables, con abrazos, con aceptación incondicional y con solidaridad en los momentos difíciles.

Y continuó: Quizá me convertí en chatarra porque creo en el respeto a la vida, en cualquiera de sus formas; sostengo que los buenos modales son básicos para la adecuada comunicación; creo igualmente en la puntualidad, el cumplimiento, el compromiso voluntario y gozoso, y también en la honorabilidad de dar tu palabra y cumplir; en vivir y realmente encarnar términos como lealtad, sacrificio, compartir, patria, solidaridad, esperanza, posibilidad, vida, lucha y belleza. Términos que van siendo desplazados por sexy, energético, disruptivo, perreo, trolear… y demás empobrecedores sustantivos. Aunque le aseguro que el más aterrador es “merezco” utilizado en lugar de “agradezco”.

Considero que ya son chatarra mi ser y mi cerebro pues, aunque no “rechinan”, opino que bailar debe ser eso: un arte, coordinar pies, piernas, cintura, brazos, cabeza… y no solo simular un acto sexual al aire, sin ninguna gracia, esfuerzo ni originalidad.

Creo en paladares ricos y exquisitos, que lo mismo degusten un mole o una quesadilla, que una hamburguesa o un kimchi, que la comida variada sea parte de una existencia rica en experiencias sanas, independientemente de su lugar de origen, y no un menú monótono y limitante como cenar casi a diario “pizza”. Es así que usted notará por qué me he convertido en chatarra, aseguró el amigo de los números, las facturas y los balances contables.

Sostengo que la música debe mantenerse como musa que es, con notas diferentes y variadas, con tonos diversos, con letras edificantes si es que no románticas o de superación y no ser paupérrimamente repetitivas, groseras, vulgares, sin originalidad y denigrantes ¿De verdad mujeres disfrutan ser ofendidas y utilizadas como un simple objeto desechable?, preguntó la chatarra viviente a unas vecinas que pasaron trotando.

Con la mirada baja y un gesto entre risa y lamento, el exuniversitario exclamó: Por todo lo anterior, ¿me pueden comprar como chatarra?— Mérida, Yucatán.

forthuna2008@hotmail.com

Licenciada en Psicología, con maestría en Psicoterapia Humanista. Exreportera del Diario de Yucatán