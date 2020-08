Comunicación y la empresa familiar

Momento oportuno

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores he dado cabida a extensos escritos sobre la empresa familiar y su profesionalización, así como la formación del consejo de administración para el control de la empresa, el consejo de familia y su protocolo para tratar los asuntos familiares y evitar conflictos relacionados con el negocio.

En esta época de pandemia los consejos de administración se han reunido en forma virtual para darle seguimiento a las operaciones de la empresa. Se han obtenido resultados satisfactorios al no interrumpirse la dinámica empresarial, sobre todo con la generación de nuevas ideas y estrategias para sacar adelante a la empresa y superar esta crisis que ha rebasado el tiempo que se estimaba menor y aun hay más, pues aún no tenemos la remota idea de cuándo ha de terminar.

En cuanto a los consejos de familia, las sesiones no se han realizado con regularidad porque los familiares se están quedando en casa y si son hijos o hermanos pues cada quien en su respectivo hogar comunicándose eventualmente para conocer el estado de salud de cada quien.

Es momento oportuno para que aquellas empresas familiares que ya tienen su consejo de familia tengan comunicación entre sí para dar repasos a los protocolos y los asuntos que le correspondan en relación con su participación o no en el negocio. Los familiares de las empresas ya citadas deben aprovechar estos momentos de quietud al mantenerse en el hogar para comunicarse y tratar aquellos asuntos que hayan quedado pendientes de resolver o plantear inquietudes que puedan estar surgiendo en relación con lo que podría suceder al reanudarse las actividades empresariales en forma total.

Aquellas empresas que están en proceso de sucesión o que no lo han iniciado y pronto lo han de requerir, puede ser buen momento para hacer lo necesario y planear lo requerido para llevarlo al cabo en el momento oportuno. Hay muchas empresas familiares que aún no inician su profesionalizacion y tienen el negocio formado por padres, madres, hijos, hermanos y sobrinos. Mi recomendación es que inicien una revisión del patrimonio identificando qué pertenece al negocio y qué a cada uno de los familiares involucrados a efecto de realizar un proceso de separación patrimonial con el objeto de evitar conflictos que se presenten en el futuro cuando se desee separar la empresa de la familia.

Cuando en una empresa familiar no se separa lo que es empresa de lo que es familia e inicia actividades una segunda generación, hay probabilidad de 70% de que la empresa desaparezca y que la familia tenga conflictos de separación, máximo cuando hay dinero en juego y el patrimonio está revuelto y no identificado.

Es muy claro que si el negocio familiar está en manos del padre o de la madre, si no realizan una sucesión durante su vida, cuando se vayan al más allá los que quedan más acá se pelearán casi hasta la muerte. Los que se encuentren en este caso que no pierdan de vista este comentario que yo lo considero más como una advertencia, todo debido a que el dinero siempre ha sido mal consejero y hace desaparecer hasta el cariño que se tienen entre sí.

Es común que en una empresa familiar que aún no da los pasos necesarios para profesionalizarse existan conflictos de poder y dinero no solamente entre los parientes sino entre los ejecutivos no familiares al ver que el padre líder le da preferencia a sus hijos aunque no tengan la capacidad competitiva de los que no son familia. Esto lleva a que la estructura organizacional no funcione en forma efectiva haciendo que se pierdan oportunidades de mejora y perder competitividad ante la competencia.

Si la sucesión no se hace en vida del líder familiar de la empresa, es indudable que los conflictos entre los familiares que quedan en vida se hacen muy agrios para acceder al poder, aquellos familiares que nunca se interesaron en el negocio se presenten a reclamar su parte respectiva o mal aconsejados por la familia política emprendan campañas de descrédito a los que se encuentren a cargo de la empresa. Surge en esos momentos el tener que liquidar las partes; es increíble cómo el cariño que se tenía durante la vida del líder tiende a desaparecer entre aquellos parientes que ahora sí quieren su parte y desafortunadamente esto sucede por malos consejos o manipulaciones recibidas por parientes que nunca tuvieron interés en la parte empresarial.

Entonces mi consejo para las empresas que son familia es que hagan su organización separando empresa de familia.— Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas