Con el cielo a tus pies

La vida en un charco

Rubí A. Briceño Correa (*)

Era uno de esos días en que el entorno no pintaba bien para nadie. Esperaba turno a las puertas de un módulo de salud, improvisado en una escuela, para hacerme la prueba de Covid-19 y la mente buscaba posarse en cualquier cosa irrelevante, como evitando pensar en la preocupante realidad de cada vez más contagios y muertes por la pandemia.

Secuela de la lluvia de la tarde anterior, un gran charco me acompañaba en la espera y ofreció el escape perfecto al pensamiento sopesando el riesgo de resultar pringada cada vez que el lodo se removía ante el paso de un vehículo, en vez de imaginar cómo sería someterse a un hurgamiento de fosas nasales para comprobar o descartar que el virus asesino me invadía.

El agua del charco dejaba de moverse a ratos y el lodo se asentaba en el fondo, igual que mi miedo. Cada vez más cerca del agua conforme avanzaba en la fila, reflexioné que algunas veces la vida es como un gran charco: podemos percibirla oscura, sucia y agitada, incluso nos salpica, nos moja y obliga a desviar el rumbo intentando esquivar el lodazal, ese que en ocasiones inevitablemente nos atrapa, nos hunde muy profundo y hace sentir que nos ahogamos aunque quizá estamos cerca de alcanzar la orilla.

Fue entonces que con la mirada fija en el charco y absorta en mis comparaciones, el agua quieta me regaló el reflejo del mismísimo cielo azul… una sensación de esperanza me invadió y quise capturar el momento con la cámara de mi teléfono celular, me acerqué más y pude descubrir que había otros actores en la escena: el sol también estaba ahí y su luz me devolvió mi propia imagen, aunque no era ni parecida a la que se quedó en mi mente antes de la contingencia.

Por fin pude mirarme y reconocer que, golpeada por el dolor, asediada por la angustia y gastada por la impotencia, tal vez me había vuelto un ser funcional que perdió conciencia de sí mismo… y así, recortada entre nubes blancas, provista de tapabocas, careta y gorra, supe que había cambiado mucho, pero seguía siendo yo y estaba aún aquí por alguna razón.

Mis lágrimas se integraron al agua del charco, ese que seguramente albergaba otras de agradecimiento, dolor, miedo, alegría, angustia, desesperación o cuanta emoción hace llorar al ser humano.

La fila avanzó y detrás de mí más de uno se acercó discretamente al charco como intentando descifrar lo que me atrajo… ojalá también se hayan llevado la certeza de que el agua se secará, las lágrimas se evaporarán con el calor del sol y comenzará un nuevo ciclo que traerá una lluvia limpia, clara y sanadora sobre la humanidad.— Mérida, Yucatán.

Psicóloga y periodista