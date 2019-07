Con el gobierno corporativo exitoso

Empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Indudablemente que las empresas que cuentan con diversidad de accionistas y aún siendo familiares, si implementan los organismos y mejores prácticas de un gobierno corporativo podrán llevar sus operaciones con mayor eficiencia debido precisamente al tipo de organización eficaz que a esto corresponde. El éxito de un gobierno corporativo no solo se encuentra en la buena marcha de una Asamblea General de Accionistas o de un eficiente Consejo de Administración formado aún con consejeros profesionales, esto es obviamente una parte del inicio del éxito estratégico de la empresa, pero no es posible si el negocio no se encuentra bien organizado con un equipo efectivo de ejecutivos y trabajadores, así como una buena dirección.

Aunque el Consejo de Administración dará los pasos necesarios para lograr una adecuada organización de la empresa, se gana tiempo y terreno el tener ya con una buena operación el negocio. No basta con que se tengan consejeros que hayan inclusive terminado la maestría respectiva y haber recibido diplomas sobresalientes; la realidad es que si el que fungirá como consejero no ha tenido experiencia en resolver problemas en forma constante y de diversos caracteres en el campo de batalla de los negocios, no hay estudios ni diplomas que sustituyan estas acciones.

Será otro boleto el comentar sobre la acción de los consejeros.

En esta ocasión quiero referirme a las operaciones rutinarias de la empresa para que la organización de su gobierno corporativo sea parte sobresaliente del éxito. En las mejores prácticas corporativas se trata de evaluar diferentes acciones que debe tener el negocio para salir adelante.

Tocaré como primer tema el control interno.

Control Interno es un proceso llevado al cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones, Confiabilidad de la información financiera, Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.

Un buen control interno debe ajustarse a ciertas estructuras que son:

1) Ambiente de control. 2) Evaluación de los riesgos. 3) Actividades de control. 4) Información y documentación. 5) Supervisión.

Con base en lo anterior las normas internacionales de auditoría definen como control interno “el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.

El término “controles” se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. Otros elementos que deben tenerse en marcha en el negocio es la implementación efectiva de un manual de organización que consiste en lo siguiente:

1) Organigrama. 2) Descripción de puestos. 3) Políticas y procedimientos de control. 3) Organización contable. 4) Catálogo de cuentas. 5) Información financiera.

No se trata de tener un manual elegantemente diseñado a colores y de bella presentación colocado a la vista de visitantes en un librero del director de la empresa. Al principio mencioné “implementación efectiva”, significa funcionando, se debe estar supervisando y evaluando en forma continua.

Desde luego, para que funcione toda la organización se debe contar con un director o gerente general y los funcionarios adecuados con especialidad de acuerdo con el puesto que se tenga en la empresa. El director o gerente general es el que se presentará ante el Consejo de Administración para rendir cuentas de toda su organización y operación realizada, misma que será evaluada y dará lugar a acuerdos a cumplir en etapas siguientes. Obviamente tomando en cuenta las valiosas aportaciones de los consejeros.

Hay más boletos importantes con que debe contar la empresa que ha de implementar su gobierno corporativo, pero los mencionaré en otra ocasión.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas

