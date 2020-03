Con el silencio que se rompe

Violencia contra las mujeres en Yucatán

Gabriel Barragán Casares (*)

Mucho se ha hablado del paraíso de seguridad que se vive en Yucatán a diferencia de muchas otras partes del país; y es cierto, tenemos en muchos de los indicadores que describen la segruidad pública de una población, los números más bajos de inseguridad. Por ejemplo, somos la entidad federativa con las menores tasas por cada cien mil habitantes de los delitos de homicidio doloso (1.48), feminicidio (1.31), secuestro (0.0), robo de vehículo (12.53), entre otros.

De igual manera, somos la entidad con la menor percepción de inseguridad pública en el país con el 37.5% de la población, contra el 78.9% a nivel nacional. Pero estos datos —envidia de muchas entidades federativas—, nos hacen pensar que ¿las violencias contra las mujeres en Yucatán están erradicadas? Lamento decir que no. Son muchos los datos que nos indican que el hecho de ser la entidad más segura del país no significa que las mujeres en Yucatán no estén temerosas o que no ocurra algún tipo de violencia contra ellas. Basta revisar las encuestas nacionales más recientes de Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2019), de los Hogares (ENH, 2017) y los informes de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSSP, 2019) y de Mortalidad del Inegi.

Para explicar mejor los motivos que describiré, hablaremos de tres realidades: la percepción sobre la seguridad pública que tienen las mujeres, es decir, sus temores; la victimización, que son los hechos delictivos contra las mujeres, y la tendencia de lo que esperan en torno a su seguridad. En cuanto a la percecpión que tienen las mujeres sobre la inseguridad en nuestro Estado y de los lugares donde realizan sus actividades cotidianas, el 44.9% de las mujeres manifiestan sentirse inseguras, y el 69.4% sienten que pueden ser víctimas de algún incidente delictivo. Es decir, casi 5 de cada 10 mujeres se sienten inseguras y prácticamente 7 de cada 10 se ven como posibles víctimas de un delito en nuestro Estado.

En relación con el rubro de victimización concerniente a las mujeres, la prevalencia delictiva que mide la tasa de víctimas de uno o más delitos por cada cien mil habitantes ha sido ligeramente superior en las mujeres (21.16 en 2017 y 18.66 en 2018) que en los hombres (20.82 en 2017 y 18.60 en 2018), cuando hace una década en el año 2010 dicha tasa era de 19.93 en hombres y 15.67 en mujeres. Esto nos indica que el fenómeno delicitivo ha ido en aumento hacia las mujeres de nuestro Estado.

Los tres delitos declarados con mayor frecuencia por las mujeres en Yucatán de acuerdo al tipo de delito son: fraude (20.9%), secuestro y delitos sexuales (17.8%) y robo en casa habitación (11.7%).

Cabe hacer mención que en la descripción de secuestro y delitos sexuales están incluidos los delitos de secuestro o secuestro express, hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación, siendo Yucatán el primer lugar nacional en este rubro, por encima del Estado de México, Puebla, Durango y Veracruz. Siguiendo en el tema de victimización, el mayor grupo de edad donde las mujeres en Yucatán son víctimas de al menos un delito es entre los 30 y 39 años con el 25.9%, por encima de ese mismo grupo de edad en los hombres cuyo porcentaje es de 18.3%.

Es a esa edad en donde las mujeres ya tienen varios roles en la sociedad como ser profesionistas, trabajadoras, madres e incluso jefas de familia (30.8% de los hogares en el caso de Yucatán); y además, están más propensas de acuerdo a las estadísticas de ser víctimas de un delito.

Del total de homicidios dolosos en nuestro Estado en el período de 2015 a 2018, el 17.5% han sido contra mujeres, un total de 40 pero solamente 18 de ellos —el 45%— han sido tipificados como feminicidios. El grupo de edad con mayor número de defunciones de mujeres por homicidio es nuevamente entre los 30 y 39 años con un 38%, seguido del grupo de edad de entre 20 y 29 años con el 19%. Sin embargo, lo que más llama la atención es el lugar de mayor ocurrencia de estos homicidios: el 42% de ellos se han cometido en la vivienda particular, seguido del 19% cometido en la calle o carretera (vía pública).

Para finalizar, en cuanto a la tendencia sobre la seguridad pública en nuestro Estado, tres de cada diez mujeres en nuestro Estado perciben que ésta “seguirá igual de mal” o “empeorará”. Si bien los datos proporcionados que tienen que ver con las tres realidades de percepción, victimización y tendencia nos dan focos amarillos e incluso rojos en algunos casos, me parece que el dato que encapsula todo ello es que en Yucatán casi siete de cada 10 mujeres (66.8%) de 15 años y más a lo largo de su vida han exprimentado algún tipo de violencia, siendo la emocional la de mayor prevalencia con el 48.8%, seguida de la sexual con el 41.4%.

Este dato posiciona a Yucatán con el nada honroso quinto lugar en el país como el más violento hacia las mujeres. Es importante conocer las realidades subyacentes del comportamiento de nuestra sociedad hacia las mujeres, para reconocer que existen problemas de esta índole y no podemos estar ajenos a ellos. Los números presentados no tienen partido político ni credo religioso; estos números tienen cara de mujeres violentadas, y en donde es importante que nosotros los hombres tomemos conciencia y nos reeduquemos en cuanto a nuestra masculinidad y los estereotipos que erróneamente le hemos adjudicado a las mujeres.

Una parte importante es el trabajo que el gobierno del Estado deber realizar para hacer cumplir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y me parece que se ha quedado corto, muy corto; la falta de acciones de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán ha dejado mucho qué desear, no se ve que existan nuevas políticas públicas que tengan como fin erradicar la violencia contra las mujeres.

Las causas de las violencias contra las mujeres son muchas y de ellas podemos hablar en futuras entregas, pero lo que sí es un hecho es que el movimiento de las mujeres condensado en el #8M, #9M y #undíasinnosotras, debe verse como un parteaguas en la exigencia de sus derechos civiles, especialmente de su derecho a vivir una vida libre de violencia. Es alentador que el silencio de las mujeres se rompa, sobre todo de las violentadas. Nuevamente las mujeres nos dan el ejemplo de que con sus acciones es posible cambiar nuestra sociedad para bien.— Mérida, Yucatán

Exfuncionario, maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede México

