Con la mira puesta en el playoff

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Cobijado por la sombrilla de Diario de Yucatán, a las 9 de la mañana y en una plaza grande que empezaba a bullir de gente que, aun con la pandemia, se traslada a su trabajo, el lustrador de calzado devoraba la sección Deportes. “Volvieron a perder los Leones. ¡Me lleva!”

Ángel Trinidad se aproximó sonriente al mirar la mohína de su lustrador estrella. Era una imagen tan local que recordaba las entrañables estampas que nos legó el pincel del recién fallecido maestro Manuel Lizama: el hombre sentado en su cajón, con el Diario abierto, bajo la sombrilla y un grupo de personas caminando con rumbo incierto.

—Haciendo corajes, como siempre —soltó a manera de saludo.

—¡Qué pasó mi amigo! —el achispado lustrador de inmediato dejó la lectura y sacudió el sillón—. Suba. Esos zapatos van a quedar como nuevos.

—Los Leones no carburan —sentenció Ángel Trinidad desde lo alto del sillón.

—¡Bah! La “rotación de ensueño”, como dice el Diario, no sirve si no hay bateo.

—Óyeme, cuánto movimiento se ve la plaza grande. Hace rato no venía.

—Nada, don. Al contrario: nunca había estado tan vacía.

—Pues yo veo otra cosa. Mira cuánta gente local; además, como siempre en esta temporada, empieza a verse el turismo nacional.

—No me refiero a eso. Mire usted los dos palacios. Ninguno de los dueños está en casa…

Ángel Trinidad supuso a qué se refería, pero calló. Aquél continuó.

—En el de la 61 al patrón ya no se le ve. Prefiere estar todo el tiempo en el norte.

—No importa dónde trabaje, lo importante es que lo haga, ¿no crees?

—¿Pero cree que da buena imagen gobernar desde el norte y no pararse en el corazón de la ciudad? Imagínese si no viene acá, ¿qué caso le hará al sur?

—No me digas que quieres que viva en un palacio, como AMLO.

—Claro que no —respondió el bolero dando un toque en el zapato de su cliente para cambiar de pie—. Pero no solo yo digo que de vez en cuando debe voltear al sur. La gente se chivea.

—Bueno, pero tú te refieres a la ciudad, y eso no es boleto directo suyo. Es de otro.

El lustrador lanzó un suspiro. “Pues ese otro es el patrón que tiene abandonado el palacio de la 62…”

—Venir a la plaza grande —continuó— es como llegar a una casa y que no esté el dueño.

—Solo un senescal…

—¡Mm! —el bolero refunfuñó.

—Parece que no solo los Leones te dan disgustos —repuso Ángel Trinidad, divertido—. Para que no te molestes, el jueves regresa Renán a despachar desde palacio.

—Oiga, patrón. Hablando de eso, dígame ¿a qué Renán debemos ver ahora que regrese: al alcalde saliente, al entrante o al aspirante al palacio de la 61?

Ángel Trinidad reflexionó un poco, recordó las conversaciones con su amigo don Polo Ricalde y Tejero quien le alerta que en política siempre hay que pensar en lo que no parece, en lo que no se dice y más en lo que no se admite. Y que, como decía el filósofo de Ciudad Juárez: “Ya lo pasado, pasado”.

—En el saliente, seguro que no. La administración que termina es cosa magra, mero trámite. Como dijo el senescal Alejandro Ruz, solo se trata de mantener la maquinaria trabajando. Así que, volviendo a tu pregunta, al Renán que hay que darle lectura es al que mira al futuro.

—¿Al futuro de la ciudad o al propio?

Ángel Trinidad sonrió.

—¿Por qué habrá elegido el día 22 para regresar? —volvió a preguntar el lustrador, que se afanaba en sacar brillo con el trapo al zapato izquierdo.

—Lo ignoro, respondió Ángel Trinidad, pero no es cosa fortuita, al menos para la memoria. Exactamente hace tres años, ese día el Diario publicó los cinco puntos que Coparmex Mérida expuso como las prioridades para la ciudad y el estado:

1) Seguridad, no bajar la guardia; 2) Proceso de entrega-recepción, con orden, transparencia y colaboración, y a tiempo; 3) Integración del gabinete; 4) Plan de desarrollo, y 5) Integración de un consejo consultivo ciudadano para elaboración y seguimiento del presupuesto. Aunque algunos fueron más bien de corte estatal, hoy cobran nueva relevancia para el inicio de la administración municipal no solo de Mérida sino de los 106 ayuntamientos.

—Pide usted mucho, jefe… Ya quedó el izquierdo.

—Pues Renán debe aplicarse en esos puntos y no perderlos de vista; además, por supuesto, de trabajar en los temas sensibles a la sociedad, si pretende ser catapultado en este trienio. Porque las patadas bajo la mesa van a ser fuertes y constantes. Y es que una cosa es segura…

—¿Qué hoy ganan los Leones?

—No. Que con el regreso de Renán a palacio arranca la sucesión estatal en el blanquiazul. Solo él falta por acomodarse en el arrancadero. Cecilia y el amigo Libo ya están instalados y en sus marcas… Y, si me apuras, hay otro que puede asomar la cabeza desde el puerto.

—El PAN, como los Leones, tendrá su “rotación de ensueño”.

—Que cuide que no sea de sueño…

—Oiga, pero falta mucho para eso —repuso el lustrador.

—¿Mucho? Son dos años y medio de aquí a las definiciones, y probablemente sea menos tiempo. El que quiera salir en la foto debe moverse… y pronto.

—Pero eso lo deciden en el centro del país…

—O aquí, no se sabe. Si Vila, como dijo Marko Cortés, resulta un gallo para el PAN, pondrá condiciones. También habrá que ver qué grupo político tendrá el control del blanquiazul para entonces. Cortés no llegará a esas fechas.

—Como los Leones. Si siguen así, no llegarán al playoff.

—Ya veremos quiénes de la “rotación de ensueño” pasan al playoff y quiénes no llegan ni a segunda base.

—Listo jefazo. Se lo dije: ¡como nuevos!— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia