Otorrinocomentarios

Mario Alberto del Villar Cervera (*)

Cuantas veces sea necesario, lo recomendaré ¡y no me cansaré de decirlo! Mis maestros decían: “Los oídos se limpian con los codos”.

Ésta es una premisa siempre actual; no obstante, hay quienes deciden hacer caso omiso de esto y es cuando viene el problema.

Es frecuente que al consultorio del otorrino acudan pacientes a los que se les quedó atrapado en alguno de los oídos un pedazo de algodón de los aplicadores (palito que tiene dos extremos con algodón) que utilizaron para “limpiarse”.

En este caso el resultado puede no ser tan grave; se extrae bajo microscopio y ya; pero también puede ser terrible. Las perforaciones accidentales del tímpano están en gran medida asociadas a esa mal entendida costumbre de “limpieza”.

Ésta y otras consecuencias pueden ameritar una cirugía que no garantiza quedar exentos de una pérdida auditiva. Muchos pensarán: “A mí no me pasará”. Así dijeron quienes por desgracia han cursado por este terrible momento.

¡Los oídos se limpian con los codos! Lo que es lo mismo, no se limpian. Si se tapan acuda al otorrino.

