Con perseverancia llegué a Marte

La estación

PEDRO CABRERA QUIJANO (*)

A Mónica

El pasado 18 de febrero la misión Marte 2020 depositó en la superficie del planeta rojo a Perseverancia, el robot explorador terrícola más avanzado jamás enviado al espacio.

Nada más romántico que las frases que involucran al vecino planeta: “Imposible no llegar a Marte”, “Para prolongar la vida humana se necesita ir a Marte”.

¿Para qué gastar tanto dinero en busca de signos de vida en un planeta que, si acaso, lo tuvo hace millones de años y lo abandonó precisamente porque cometieron el mismo error humano: no fueron capaces de cuidar su ecosistema mientras avanzaba la vida marciana y su sobrepoblación, su calentamiento global, su consumo irracional de recursos naturales?

Es decir, ¿para qué gastar tanto esfuerzo para “aprovechar” un planeta que ya lo dio todo?

Hay varias generaciones de padres y abuelos que aún tiemblan ante los relatos de esos humanoides verdes, con una inteligencia superior y la conquista de la Tierra en la mira.

Hasta legiones de lectores se formaron para disfrutar y aprender de las Crónicas Marcianas del escritor Rad Brandbury. Esa colección de relatos reúne la crónica de la colonización de Marte por la Humanidad, que abandona la Tierra en sucesivas oleadas de cohetes plateados y sueña con reproducir en el planeta rojo una civilización de perritos calientes, cómodos sofás y limonada en el porche al atardecer.

Pero los colonos también llevan consigo las enfermedades que diezmarán a los marcianos y mostrarán muy poco respeto por una cultura planetaria, misteriosa y fascinante, que éstos intentarán proteger ante la rapacidad de los terrícolas.

Es como la misión que nos proponemos para conquistar un corazón. Como primer paso, debemos conocer la atmósfera de la candidata de nuestro flechazo.

Luego, procesamos la información para definir cuál es nuestra misión, la meta con esa persona: ¿Una vida de amor?, ¿un rato de sexo?, ¿amigos con derechos?

Escogemos una vida con amor, como Perseveracia decidió llegar a Marte. Dispuestos a reconstruir a su amada anfitriona, a rescatarla y devolverle vida.

Los terrícolas seremos primitivos intelectualmente hablando, pero tenemos algo que la comunidad científica no admite: el alma, el corazón, la intuición, el instinto animal que un ser superior nos inyectó para buscar el bien común.

No olvidemos jamás que la historia de esa misión espacial no sería posible sin una mujer que decidió comprobar a su natal Colombia que no nació para ajustarse a los estereotipos mundiales dictados por el club de Tobi.

Una fascinante historia de la primera hispanoamericana en entrar a la Academia de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), que nos debería motivar a confiar en nosotros, en nuestros sueños, cuando el ambiente que te rodea que no se puede, que es difícil, que vivimos en México.

La ingeniera Diana Trujillo es directora de Vuelo de la Misión Marte 2020. Creció en su natal Colombia durante los años de la cruenta lucha de los cárteles del narcotráfico. Para ella, acostarse en el pasto y mirar el cielo en la noche era la forma de despejarse o despegarse de esa violenta realidad.

En las peligrosas calles de Cali, a sus 12 años ella cuidaba a Chucho, el menor de sus dos hermanos. “Para mí, la forma de despejarme de toda esa violencia era acostarme en el pasto y mirar el cielo en la noche. Nomás estás escuchando los animales y viendo las estrellas y te calmas de una, porque no hay nada más pasando”.

Es chistoso: acabo de decir que no hay nada más pasando, pero todo está pasando: los planetas están donde deben estar, se mueven en un riguroso orden y en una paz inmensa, y yo quería entender cómo es que todo eso funcionaba.

Diana huyó de Cali a los 17 años, fastidiada de una sociedad colombiana que ordenaba ser madre de familia y dedicarse al lavado, el planchado, la cocina para los hombres que deben producir los enervantes con mayor demanda en el mundo.

“No puede ser, no puede ser”, se dijo. “Sé que soy capaz de hacer algo más de lo que dice mi familia, mis vecinos, mis amigos, los compañeros de la escuela y el trabajo. Entonces, no es que yo no pueda, ¡Es el entorno el que debe cambiar!”

“Viendo en retrospectiva, me doy cuenta que fue por eso por lo que yo tenía que venirme para acá, a los Estados Unidos”.

Llegó con trescientos dólares apachurrados en la bolsa. No fuera que algún pillo le arrebate la bolsa o la cartera. “No sabía inglés. Entré trabajando como doméstica para pagar mis clases de inglés”. Se dividió en cuatro trabajos para pagar su universidad, donde cursó ciencias del espacio y, finalmente, ingeniería aeroespacial.

Tirado en el jardín de mi casa, veo el hermoso cielo meridano, la luna de fines de febrero que lució espectacular, como la ingeniera Diana Trujillo soñaba en su infancia, aunque el mundo y la economía se caigan a pedazos, en estos momentos soy feliz viendo los astros, y a un lado, el rostro de mi amada Mónica. Soy el robot que necesita a Marte.— Mérida, Yucatán.

pedrocabreraq@hotmail.com

Empresario

Ventana para cita