Condenados por la política

¡Inhumano!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas”.—Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán

¡Inhumano! La palabra, tomada de la carta de renuncia de Germán Martínez como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la definición más clara sobre la calidad y la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, el hombre de la Cuarta Transformación, cuyas decisiones basadas en sentimientos distorsionados y viscerales están degradando la existencia de millones de mexicanos. A los que prometió justicia, desarrollo y paz. Los mismos que ahora están perdiendo sus empleos, están implorando atención médica y medicamentos para continuar sufriendo y están viviendo en un clima de inseguridad hasta el grado de brutalidad.

Orgullo

El IMSS —fundado por Decreto Presidencial del General Manuel Ávila Camacho el 19 de enero de 1943— llegó a ser considerado el instituto de seguridad social de mayor importancia de América Latina. ¡Orgullo para la clase trabajadora y para la familia! No nada más ofreció servicios de salud, incluyendo los aparatos más avanzados para combatir enfermedades; también aportó superación y calidad de vida a sus derechohabientes con la construcción de viviendas, la operación de guarderías para las madres trabajadoras, centros de capacitación y actividades recreativas, teatros y espacios deportivos. Jubilaciones dignas.

¡El tiempo pasó! El viejo régimen del PRI, que lo fundó, empezó a desprestigiar su imagen ante la opinión pública nacional. Los gobiernos del cambio del PAN consolidaron su decadencia, al grado de debilitar los pilares de su construcción moral. El nuevo régimen del PRI terminó por liquidarlo, envuelto en sus intereses políticos y económicos, al saquear al país. La Cuarta Transformación de Morena, en su política basada en mandar “al diablo a las instituciones”, lo está sobajando porque en este nuevo régimen de gobierno todo lo pasado no tiene presente ni mucho menos futuro.

Ante la implementación de la moda de las “reformas”, los hombres de la transformación no tomaron en cuenta al IMSS a pesar de la urgencia de acoplarlo al sistema universal de salud y a los modelos preventivos ante el indiscriminado avance de enfermedades. ¡Adecuarlo a los tiempos! No está pensándose en la clase trabajadora ni en la familia. Está pensándose en los funcionarios públicos quienes, afines al gobierno y a costa del sufrimiento de millones de mexicanos, dispondrán de fuentes de empleos. ¡Cruel!

Insisto en las ruines conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador en la Santa Inquisición, antes Palacio Nacional, porque está disfrutando todo lo que decide. Todo lo que ejecuta. ¡Ah! No responde a cuestionamientos, porque no quiere caer en provocaciones, pero sí señala y después juzga a sus adversarios políticos, empresariales y periodísticos. El “pueblo bueno y sabio” y los llamados “AMLOvers”, ya disponen de la “instrucción superior” para jugar el macabro “tiro al blanco”.

En su cuenta de Twitter escribió: “En este gobierno se respeta el derecho a disentir. Diálogo circular con representantes de los medios de comunicación”. Sin embargo, volvió acusar —no a escuchar— a sus críticos. A los que, según él, están desarrollando una propaganda para afectar a su movimiento. A los miembros del “hampa del periodismo”.

La escritura del periodista es dramática, porque la vida es dramática. Hay un discurso que viene del Estado, con un toque de “alegría oficial”, sin voltear a ver las desesperaciones de las identidades plurales de una misma nacionalidad, la misma que está aniquilando Andrés Manuel López Obrador para crear otra nacionalidad, porque son los tiempos de transformación.

¡Soy uno! ¡Somos todos! ¡Todos culpables!

No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios depende de decisiones políticas. Ni que decir de la salud, como primer valor universal para vivir.

A diario, los millones de enfermos sufren el martirio al ingresar al IMSS a pesar de que la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social.

Tarde o temprano van a morir. Condenados por la política.

¡Inhumano!— Cozumel, Quintana Roo.

Periodista