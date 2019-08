Congruencia con valores fundamentales

Líderes empresariales

Fernando Ojeda Llanes (*)

No solamente se requieren conocimientos y experiencia para la dirección de una empresa, también son necesarias las aptitudes y es cuando se requieren líderes; los antecedentes de los líderes son de los más diversos y las organizaciones de éxito no siempre esperan que surjan solos. Se buscan personas con potencial de liderazgo y los ponen en contacto con experiencias diseñadas para favorecer el desarrollo de esas aptitudes. A continuación menciono las aptitudes básicas que debe tener un líder:

Empowerment: Tradicionalmente los líderes se han resistido a compartir el poder con sus seguidores, pero no debe ser así, por tanto, el Empowerment es la capacidad que debe tener un líder para compartir con sus seguidores la influencia y el control.

De esta manera involucra a los empleados en decidir cómo cumplir las metas de la organización, lo que produce en éstos una sensación de compromiso y autocontrol, esta aptitud contribuye a la satisfacción de las necesidades humanas básicas de realización, afiliación y autoestima. Cuando las sensaciones que los empleados obtienen de su trabajo son positivas, éste se vuelve estimulante e interesante, con lo que puede decirse que el líder ha realizado una excelente labor.

El lado totalmente opuesto del Empowerment es la prepotencia, que es una forma de ser negativa y que destruye.

Intuición: Habilidad para analizar una situación, prever cambios, correr riesgos y generar confianza son muestras de intuición.

Los líderes competentes perciben intuitivamente los cambios que ocurrirán a su alrededor. Actúan ágilmente para atender nuevos clientes, hallan ventajas competitivas nuevas y explotan las cualidades organizacionales.

Autoconocimiento: Es la capacidad de una persona para identificar sus cualidades y limitaciones. Las empresas que se han distinguido por desarrollar líderes conceden particular importancia a la creación de retos para los empleados jóvenes con potencial de administradores. Estas oportunidades permiten a tales empleados ampliar y desarrollar sus aptitudes y el autoconocimiento, necesarios para ser mejores líderes.

Visión: Es la capacidad para imaginar nuevas y mejores condiciones, así como los medios para alcanzarlas. Tener visión no siempre significa plantear métodos originales o espectaculares. La visión también puede implicar una sencilla pero realista estrategia comercial, que sirva a los intereses de clientes, empleados y accionistas.

Congruencia de valores: Los empleados han de portar ciertos valores cuando se integran a una organización y tales valores no siempre coinciden con los de éste. La congruencia de valores es el logro del líder que comprende los principios fundamentales de la organización, los valores de los empleados y puede conciliarlos.

Se percibe en el mundo actual una carencia de valores, no solamente en ciertas empresas, sino en la comunidad y en las propias familias, es por lo tanto necesario que tengamos no solamente en las organizaciones sino en todo ambiente a líderes con aptitudes positivas que sepan hacer congruencia con los valores fundamentales.

Es importante mencionar que en las empresas siempre existirán empleados que contienen las aptitudes mencionadas y no son reconocidos por los administradores, es indudable que están a la vista porque los portadores siempre se distinguen, se le deben prestar atención y utilizar en forma conveniente sus potenciales. Debemos recordar, como mencioné al principio que no solamente necesitamos expertos, especialistas o genios en las empresas, si son prepotentes y no tienen las aptitudes mencionadas, la organización no avanzará lo necesario.— Mérida, Yucatán.

