Consumo y medio ambiente

Mientras nos encaminábamos a un mundo vertiginoso consumista, en el que tener cosas parecería un factor importante y necesario, como humanidad nos íbamos olvidando de las consecuencias que esto pudiera traer si no asumimos el destino final de las cosas que compramos y utilizamos.

Por fortuna, nacen en el planeta programas que intentan rescatar nuestro propio mundo y la manera en que nos relacionamos con él y entre nosotros mismos.

Un ejemplo de ello es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un esfuerzo mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz y el acceso a la justicia.

Entre sus objetivos de esta Agenda destaca el cuidado del medio ambiente y mejorar la producción y el consumo por medio de una economía circular; es decir, hacer más con menos recursos.

Particularmente hablaremos del reciclamiento de aparatos electrónicos. En el mundo se generaran millones de toneladas de residuos eléctricos o electrónicos.

No existe una casa en donde no estén arrumbados estos aparatos debido a que ya no sirven o simplemente porque no queremos deshacernos de ellos, aun cuando pueden representar un daño a la salud y al medio ambiente. Estos aparatos además pueden ser reutilizados para no segur contaminando. Muchos de ellos acaban ocupando un lugar en la casa y, en última instancia, acaban en la basura.

En otros países existen políticas de recolección de estos desechos; existe una base de datos mundial de esos desechos.

Lo que se busca con la agenda 2030 es reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades con estos aparatos en desuso mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Hay muchos materiales que pueden reutilizarse en los aparatos electrónicos a los cuales ya no les damos uso o están inservibles.

China, por ejemplo, tiene una legislación nacional vigente que regula la recolección y el tratamiento de desechos electrónicos como televisores, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados y ordenadores tanto de escritorio como portátiles.

Esto es muy importante porque ayuda a disminuir los impactos ambientales y de salud debido al tratamiento inadecuado e inseguro que a veces tienen los desechos electrónicos.

En ese sentido, vale la pena hablar del esfuerzo que está realizando el gobierno del estado, el ayuntamiento de Mérida, universidades, cámaras empresariales y diversas empresas en el estado a través del evento denominado “Reciclatón 2020”, del 23 al 27 de noviembre.

Lo que se busca con ese evento es recolectar: computadoras, lap tops, tabletas, teléfonos, celulares, conmutadores, cámaras, videocámaras, reproductores, interfones, proyectores, televisores, pantallas, monitores, impresoras, reproductores de video y audio, videojuegos y sus accesorios, cables, cargadores, hornos, tostadores, microondas, batidoras, planchas, licuadoras, lámparas, etc.

Para ello se dispondrá de diversos centros de acopio. Excelente iniciativa que no solo ayudará a deshacernos de lo que no nos sirve sino que —estamos seguros— tendrá un destino seguro cuidando el medio ambiente.

Cuando una agenda mundial se activa, de la que México forma parte, por cierto, es que se ha llegado a la conclusión de que definitivamente debemos hacer algo de manera pronta para no seguir dañando el planeta y en consecuencia la vida misma.

Por ello, debemos ser partícipes de estas iniciativas y hacer todo lo posible por depositar aquellos aparatos que no tienen razón de estar en nuestros hogares y que, desde luego, tendrá un destino y un uso de reciclado seguro.

Un consumo sostenible es posible si todos ponemos de nuestra parte. Después de todo, este mundo será para las nuevas generaciones y no queremos que se desarrollen entre basura, además que acciones como el reciclaje son un importante ejemplo para los más pequeños.

Todos debemos ser responsables con la generación de los desechos. Es tiempo de actuar y fomentar buenos comportamientos. Seguros estamos que el mundo y la humanidad nos lo agradecerán.— Mérida, Yucatán.

