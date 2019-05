Contaminación y mucho poder

Maldad, violencia y sofismos

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo” —Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense

¡México huele a contaminación! La concentración del poder y la acumulación de la riqueza afectan, con el transcurrir de un día más, la calidad de vida de millones de mexicanos.

No bastó la recomposición de la Federación a costa de la debilitación de las instituciones. No bastó la cancelación de compras de medicamentos a pesar de la urgente necesidad para no morir. No bastó apabullar la educación para distorsionar la formación de nuevas generaciones.

No bastó el reordenamiento de las finanzas a cambio de la pérdida de miles de empleos. No bastó el incremento de la violencia hasta un grado brutal. No bastó la polarización de la sociedad para el beneficio de la política. ¡No bastó!

¡Q. Roo huele a maldad! El ejercicio del poder y el acaparamiento de la riqueza afectan, con el paso de un día más, la calidad de vida de más de un millón 500 mil quintanarroenses.

Los actos de la delincuencia organizada, los asesinatos, los feminicidios, las violaciones y los robos sustituyeron la presencia del gobierno, anularon la obra pública y entorpecieron el desarrollo social.

Los ciudadanos viven encerrados en sus casas, reforzadas con rejas similares a las de una prisión; mientras los delincuentes están en las calles, actuando a diestra y siniestra. La sociedad no cree en los políticos, ni mucho menos cree en las instituciones de procuración de justicia. ¡Complicidad!

¡Contaminación! Los incendios forestales en estados de la República y la alerta ambiental en la Ciudad de México efectivamente no son culpa de Andrés Manuel López Obrador, ni de su Cuarta Transformación, pero las dimensiones de los hechos sí son sus responsabilidades, porque reaccionaron demasiado tarde patentizando la improvisación del gobierno, la carencia de sensibilidad y la pobre efectividad. Al momento de la verdad. ¡A ver qué pasa!

¡Maldad! La violencia en Quintana Roo ciertamente no es culpa de Carlos Joaquín González, ni de su Gobierno del Cambio, pero los efectos sí son sus responsabilidades, porque no actuaron con firmeza, en el momento justo, para hacer valer el Estado de Derecho. ¡A propósito!

¡Los sofistas! Con su arte retórico, justifican el número de incendios forestales y la alerta ambiental a pesar de su alta peligrosidad para la salud pública y los recursos naturales. Como parte del ejercicio del lenguaje, justifican sus fracasos para ya no digamos frenar, sino disminuir los altos índices delictivos, porque sus hechos evidenciaron la derrota.

Actúan, pero temporalmente para no dañar más la imagen de México ante el mundo y para no desacreditar la vocación turística de Quintana Roo en el mercado mundial de turismo. ¡Apuración!

¡El que tiene la palabra, tiene el poder! La sociedad mexicana está desmoralizada, a excepción del “pueblo bueno y sabio” y de los más allegados privilegiados a los gobernantes, porque no se siente protegida.— Cozumel, Quintana Roo

