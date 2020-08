Coronavirus y demagogia en México

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Las infecciones por coronavirus han empezado a descender, aunque de manera lenta, en el conjunto del país. Esto muestran las estadísticas.

El 1 de agosto el número de personas contagiadas en un día, en todo México, fue de 9,556 personas, el pico más alto alcanzado; el 18 de agosto, el número ha llegado a 5,506, esto es, 4,050 contagios menos por día. No en todas las entidades los números van a la baja. En algunas, todavía van al alza y en otras las cifras están estacionadas, ni suben ni bajan.

Como ha explicado el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero del equipo de científicos que conducen la estrategia del combate al flagelo, en un país tan extenso como el nuestro, la pandemia general está compuesta de diversas pandemias particulares, que se desarrollan de acuerdo con diferentes condiciones de tiempo y espacio.

Por supuesto, tiene mucho que ver con los resultados que se obtengan en cada parcela -es decir, cada entidad federativa- la forma como se la combata. Esto es válido no solo por lo que se refiere a la salud sino a la economía.

Si el gobernante local hace lo pertinente para proteger a su comunidad del virus a la vez que cuida que las medidas que dicta sean las adecuadas para no afectar más de la cuenta las formas de obtener ingresos de sus gobernados, ello se reflejará en los resultados; si no es así, se pondrá en serios aprietos.

En Yucatán, esto ha estado ocurriendo. Pese al circo, maroma y teatro que ha desplegado el gobernador Vila para intentar cumplir con su deber, las medidas tomadas no han dado los resultados que sus medios de propaganda sugerían cuando las anunciaba. Tan es así que, no obstante que, para marcar la diferencia con el gobierno federal, comenzó sus medidas de confinamiento con una semana de antelación e ideó estrategias sacadas de su magín, la pandemia se le salió de madre.

La agitada reunión que tuvo hace unos días con sus amigos empresarios —a quienes suele escuchar mucho más que a otros sectores—, cuyo contenido circuló en redes, puso en evidencia no sólo que sus medidas no estaban dando el resultado que esperaba sino que ha puesto oídos sordos a otras, obviamente pertinentes, planteadas no sólo por los empresarios sino por otras muchas voces, como la de ampliar el área de los paraderos de autobuses para evitar el propiciado acercamiento de los usuarios.

No obstante, ha preferido las que hacen mucho ruido, como los toques de queda nocturnos y la ley seca, que propicia la venta de licor clandestino, pese a que aquélla es una exigencia que lleva semanas de plantearse. Sus prejuicios políticos salieron a la luz cuando echó en cara a los empresarios que, no obstante haber hecho caso omiso del semáforo rojo de la Secretaría de Salud federal, que estaba obligado a acatar, para imponer su “Ola 1” que colocaba al estado en naranja —como prueba de lealtad a quienes lo cuestionaban— ellos no se lo habían retribuido como esperaba —con aplausos— sino por el contrario con descalificaciones (D. de Yuc., 17-08-20).

Y es que tener agendas ocultas al enfrentarse a los problemas de estado —el de la pandemia lo es— hace que el gobernante —además de no hablar con la verdad— incurra en acciones que no sólo no los resuelven sino descargan en otros responsabilidades que le tocan. Debe decirse, sin embargo, que no sólo el mandatario yucateco practica el juego. Otros con las mismas inclinaciones reñidas con la ética, también lo llevan adelante en algunos puntos del país. Urgidos de reflectores porque se les agota el tiempo y se acercan elecciones, crean situaciones ficticias para adquirir notoriedad sin importarles la desestabilización del país.

Diez gobernadores que se hacen llamar Alianza Federalista usan el asunto de la pandemia para crear obstáculos a su combate. Estos gobernadores, 5 del PAN, 2 del PRI, el del PRD, el de MC y el independiente, se han caracterizado por objetar, una a una, todas las medidas que el gobierno federal ha dispuesto para el combate a la pandemia, entre ellas el establecimiento del semáforo epidemiológico, elaborado con datos que las propias entidades proporcionan; se han burlado de funcionarios de salud de este gobierno —mediante descalificaciones han pretendido deponer al doctor Hugo López Gatell del cargo que tiene en el combate a la epidemia— y están atentando, en la práctica, contra los principios del federalismo que dicen promover al querer imponerle al país, desde su grupo de estados —pasando por encima del derecho de los demás y de todo el pueblo mexicano, que eligió al gobierno de la nación—, normas por medio de la presión.

Sintiéndose señores feudales, han hecho —en el combate a la pandemia y sus efectos en la economía— prácticamente lo que se les ha venido en gana, estableciendo sus propias reglas, en lugar de acatar las disposiciones dictadas por los expertos en salud del gobierno federal —adecuándolas, claro está, a la realidad local— que, como se ve por las cifras, y no obstante el sabotaje en algunos estados, están obteniendo cada vez mejores resultados.

En lugar de eso, prefieren hacer ruido mediático que unirse al esfuerzo único que debe hacerse para hacer más rápida la transición a la etapa en que la sociedad quede fuera de la franja de alto peligro en la que aún se encuentra.

Así pues, esto es lo que está ocurriendo no sólo con el gobernador yucateco sino con el puñado de gobernadores que, en la necesidad de sabotear todo lo que hace el gobierno federal —a quien consideran, aunque lo oculten, su adversario— quieren a su costa adquirir estatura. Tratan de ningunearlo para lograr dos cosas: echarle la culpa de todo lo que les sale mal y adquirir notoriedad para brillar más que lo que sus talentos les permiten.

En la medida que las elecciones se vayan aproximando veremos actos de demagogia para captar votos. Ojalá entre ellas esté, en el estado, el suspender el reemplacamiento de vehículos, no sólo para evitar aglomeraciones sino para evitar mayor deterioro a la precaria economía de los yucatecos.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

