Corrupción en Yucatán

¿Es verdadero el combate?

Filiberto Pinelo Sansores (*)

De nada sirve que se creen tantos órganos de lucha contra la corrupción si no existe una verdadera determinación de quienes dirigen al estado de acabar con ésta y perseguir a los corruptos. En nuestra entidad se han creado muchos cuerpos para combatirla y, sin embargo, no hay un solo pez gordo en la cárcel. Eso sí, hay muchísimas denuncias que esperan ser no sólo investigadas sino, mejor que eso, esclarecidas y sancionados los responsables, tanto las que corresponden al Poder Ejecutivo, cuando fue encabezado por Rolando Zapata Bello, como las que tocan a muchas alcaldías yucatecas, particularmente la de Mérida, en el lapso que fue presidida por el actual gobernador, el viajero, Mauricio Vila.

Toda una telaraña de órganos, leyes y reglamentos ha sido elaborada para el supuesto combate al flagelo. El último de los cuerpos creados ya va para dos años de existir, lo fue en julio de 2017. Se trata del “Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán”, mediante el cual se “ciudadanizó” la lucha contra el mismo y se nombró a los primeros integrantes de su llamado órgano ciudadano: “Cinco ciudadanos de probidad, solvencia moral y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción”, personas de cuyas virtudes en absoluto puede dudarse, pero cuya función fue creada con limitaciones, pues ya va a ser sustituido uno de ellos, quien ocupa la presidencia del Comité Ciudadano por haber terminado su periodo, y los resultados son aún inexistentes.

¿Qué lectura puede darse a esto? Que pueden crearse órganos y más órganos, leyes y más leyes para combatir la corrupción; pero mientras quienes ocupan los cargos públicos en las alturas del aparato del Estado carezca de voluntad para terminar con ella, seguiremos siendo víctimas del engaño persistente de que se está luchando en serio en su contra, cuando en el fondo no es así. Tiempo más que suficiente ha transcurrido para ver los primeros frutos de ese combate pero éstos brillan por su ausencia.

Largas y pretextos, eso sí, no faltan de quienes se embolsan buenas sumas del erario por supuestamente cuidar los intereses de la sociedad, como el auditor del Estado, Mario Can Marín. Lo que dijo en una entrevista lo testimonia. A la pregunta del reportero Joaquín Chan “¿Puede pasar una factura o empresa falsa sin que lo detecte la ASEY?”, el funcionario respondió: “Nosotros no podemos determinar en un momento dado si una empresa es fantasma o no, no es nuestra facultad, no estamos facultados, esa es una facultad de Hacienda, no es facultad de la ASEY sino del SAT”. ¿Un auditor que deja pasar facturas falsas porque no está facultado para averiguar si lo son o no? (D. de Y., 26-01-19).

Es así como se van pasando la pelota los encargados de velar que no haya corrupción en el estado. En tanto, la bola de nieve sigue creciendo. Desde que Ivonne Ortega fue gobernadora se agolparon los casos sin resolver. A éstos se han agregado los que han aportado gobiernos como los municipales de Renán Barrera, en su primer periodo, y Mauricio Vila, en el concluido recientemente, y el estatal del Rolando Zapata. El asunto de las empresas fantasmas por estas cuatro administraciones en los dos órdenes de gobierno son una constante que preocupa en amplios sectores sociales pero que las autoridades investigadoras no son capaces de desentrañar para presentar resultados, con el fin de “ubicar a cada santo en su lugar”, es decir ante un juez si es el caso.

Es explicable que los políticos que presidieron las administraciones que están en entredicho se defiendan, como lo hizo hace unos días el exgobernador Zapata mediante un vídeo y lo ha hecho ahora respecto a su periodo municipal el actual mandatario estatal, Vila, a través de un boletín. Ambos diciendo que no son ciertas las acusaciones. Ivonne ni siquiera ha intentado defenderse. Tampoco se ha escuchado la voz de Barrera. Sin embargo, las denuncias periodísticas exponen datos obtenidos y fotocopias de documentos existentes, que ninguno de los señalados ha dicho que son apócrifos.

En una de las aportaciones de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, se encontró que: “Como gigantesco pulpo, varias empresas creadas durante el sexenio anterior no únicamente acapararon millonarios contratos del gobierno de Rolando Zapata Bello sino que extendieron sus tentáculos a los municipios yucatecos y, más aún, a los vecinos estados de Quintana Roo y Campeche. Sobresale el caso del Ayuntamiento de Mérida, que en una parte de los trienios 2012-2015 y 2015-2018 —con autoridades panistas— recibió y pagó facturas de por lo menos cinco negocios que forman parte de la red, que comenzó a operar principalmente en 2013”, y da la lista de empresas fantasmas halladas (D. de Y., 9-01-19).

Tanto Zapata como Vila han declinado responder a los señalamientos puntuales sobre la existencia de estas empresas con respuestas también puntuales. En su vídeo, el primero se dedicó a repetir la cantinela de que “Yucatán es un estado seguro, por su crecimiento económico, generación de empleos, reindustrialización e innovación; por privilegiar el bienestar de las familias yucatecas a través de diversos programas sociales como las becas, computadoras, útiles, uniformes, apoyo al campo y a la vivienda, así como las pequeñas y grandes obras que se necesitan para el desarrollo y de que debemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestro prestigio personal y profesional”. Con ese aluvión quiso sepultar su forma de “huachicolear” recursos del erario a través de las susodichas empresas fantasmas.

El gobierno de Vila tampoco respondió con pruebas que demostraran la falsedad de los descubrimientos hechos por la investigación, sino que se remitió, como Zapata, a la lisonja de la actuación de la Comuna cuando la presidió el jefe actual de quien firmó el boletín. “Por dos años consecutivos el Ayuntamiento de Mérida obtuvo el primer lugar en el Índice de Transparencia Presupuestal del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), certificación que otorga a los municipios que obtienen el 100% de la calificación por la calidad de la información presupuestal” que brindan. ¿Y las facturas falsas, “apá”? De eso nada.

Por eso, sigue faltando la investigación a que están obligados los órganos competentes, para saber si las documentadas acusaciones que se han hecho son ciertas o inventadas, porque ninguna autoridad acusada de un hecho de corrupción, en una sociedad pensante, tiene el derecho a exonerarse a sí misma.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa