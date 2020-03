Corrupción fantasma

Yucatán: ¿estado 100% libre de corruptos?

Antonio Salgado Borge (*)

Si nos atenemos a lo que anuncian sus gobernantes y sus instituciones, Yucatán tendría que haber sido certificado, desde hace tiempo, como un estado 100% libre de corruptos. Este fenómeno contrastaría radicalmente con lo que sucede en el país. Integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, exgobernadores de otros estados, exalcaldes, exjueces de la suprema corte han sido investigados o procesados por corrupción. Pero nada de eso ha ocurrido en Yucatán. Vale la pena intentar explicar este fenómeno que, para simplificar, llamaré aquí “corrupción cero”.

(1) Una forma de dar sentido a lo que ocurre es apelando al excepcionalismo. La idea sería que la corrupción no afecta a Yucatán porque las yucatecas y los yucatecos somos intrínsecamente distintos al resto de las personas que habitan este país.

Aunque esta opción ocupa una posición en el espacio lógico, su posibilidad de materialización es evidentemente ridícula. Sin embargo, es necesario mencionarla, pues en ocasiones este discurso se promueve desde el propio gobierno del estado -por ejemplo, desde su secretaría de gobierno- y es aceptada por no pocas personas.

A favor de esta idea alguien podría alegar que Yucatán es el estado donde se percibe menor corrupción (“Newsweek”, 15/01/2019). Y a ello se tendría que responder que, aunque este indicador es destacable y digno de reconocer, sus alcances son limitados, pues se basa en la percepción de la ciudadanía. En todo caso, habría que reconocer también los logros del gobierno federal, pues la percepción de corrupción a nivel nacional ha bajado desde que AMLO es presidente (“Transparencia Internacional”, 2019).

Sin embargo, lo importante aquí es que aun si la percepción es un indicador fidedigno de la realidad, una baja corrupción no implica que no haya existido ningún funcionario de alto nivel corrupto. Y en este punto uno puede incorporar tanto los grotescos resultados del trabajo de algunas dependencias —por ejemplo, Cultur en el gobierno de Ivonne Ortega— como las evidencias documentadas a lo largo de los últimos meses por Central 9, la unidad de investigación de Diario de Yucatán.

Apoyada en documentos, datos, fechas y nombres, esta unidad ha explicado, con lujo de detalle, la existencia de maniobras fraudulentas, redes fantasma o, triangulaciones impresentables que involucran a funcionarios de los gobiernos gobierno de Ivonne Ortega y de Rolando Zapata, pero que también incluyen operaciones relacionadas con la administración municipal de Mauricio Vila. Por ende el excepcionalismo queda descartado como una posible explicación del fenómeno “corrupción cero”.

Carencias

(2) La segunda forma de explicar este fenómeno pasa por aceptar las evidencias disponibles y lo extraordinariamente difícil que resulta suponer que ningún funcionario ha participado en actos de corrupción. Esto incluye buscar entender por qué en Yucatán, a diferencia de lo que ocurre a nivel federal, no existen procesos legales contra corruptos de alto perfil. Dos carencias ayudan en este sentido.

(a) En 2018 hubo cambio de partido el gobierno en la presidencia y en Yucatán. En ambos casos, el PRI fue reemplazado. En este sentido, aunque los resultados aún son pobres, se puede tomar como punto de comparación lo ocurrido durante el actual gobierno federal. Y es que, a pesar de los señalamientos de un acuerdo entre el PRI y Morena llama la atención la cantidad y alcances de las figuras de alto nivel vinculadas con el PRI que han sido llamadas a cuentas, como Rosario Robles, Emilio Lozoya, Genaro García Luna o Juan Collado. Pero la transición en Yucatán no trajo consigo nada semejante. Por ende, es posible inferir que algo que ha faltado es la más elemental voluntad política.

(b) Otra carencia notable, mucho más relevante que la anterior, es la pobreza institucional que caracteriza a nuestro estado. Y es que Yucatán está plagado de instituciones fantasmas. Por ejemplo, el Congreso tendría que ser contrapeso del gobierno del estado; sin embargo, lejos de serlo, en los hechos nuestras diputadas y diputados parecen estar ahí para asegurarse de que no exista dicho contrapeso.

Defensa

El ejemplo más reciente de ello es el tratamiento de los diputados al informe del gobernador. La gestión de Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de los diputados panistas que tiene a su bancada bailando como comparsa del gobierno, es pésima señal. El PAN suele criticar a Morena por ser un partido antidemocrático sujeto a los deseos de un solo hombre; sin embargo, aunque eso puede ser cierto, algunos diputados de Morena muestran sus discrepancias y han criticado al gobierno federal públicamente. La bancada comandada por Díaz Lizama, como la del PRI en tiempos de Ivonne Ortega o de Rolando Zapata, opera como silencioso triturador de papeles incómodos para el gobierno del estado. La oposición, particularmente el PRI y Morena le ayudan en este proceso.

Si estas son las personas encargadas de constituir a instituciones que tendrían que limitar el poder del gobierno del estado, es fácil entender por qué no existen limitantes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), que, todo parece indicar, sólo cumplen con su trabajo cuando se trata de casos menores o políticamente intrascendentes

En este sentido, es particularmente penoso el trabajo de Mario Can Marín, titular de la ASEY nombrado por el voto unánime de 25 diputados. Desde el gobierno de Rolando Zapata, y hasta la administración de Mauricio Vila, la ASEY se ha dedicado a dar “carpetazo” a casos que tendrían que haber sido cuidadosamente investigados. Para ser claro, no es posible determinar a ciencia cierta y con consecuencias legales si el gobernador o sus funcionarios son culpables o no de hechos que se les imputan. Esto no significa que sean culpables, pero es fácil ver que esta indeterminación es, en sí misma, un pozo sin fondo.

Las instituciones fantasma hacen de la corrupción en Yucatán un problema fantasma. La vuelven un ente etéreo y evitan la posibilidad de reconocerla, sujetarla y de capturarla. La “corrupción cero” que caracteriza a Yucatán, y que se traduce en problemas evidentes para miles de personas, se explica en buena medida por este modelo. Un modelo que el PAN local tendría que desarticular si buscan presentarse como una opción competitiva y renovadora en las elecciones presidenciales de 2024.

Excurso

Aprovecho para felicitar por este medio al doctor Freddy Espadas por la gestión que inició esta semana en la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional en Mérida. Me parece el gobierno de Mauricio Vila acertó al haber encargado al doctor Espadas esta encomienda. —Edimburgo, Reino Unido

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

Antonio Salgado Borge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

Síguenos en Google Noticias