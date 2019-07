Corrupción que sigue sin castigo

Exalcaldes en la impunidad

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Es lamentable que mientras la corrupción es un problema toral en el país y se busca más ahora combatirla y que la justicia llegue hasta los malos funcionarios y gobernantes, paradójicamente en la entidad nos anuncia la Fiscalía General del Estado que los exalcaldes del trienio pasado no tendrán sanción alguna porque las denuncias ya prescribieron.

Una vez más la impunidad los arropa y los exalcaldes denunciados por irregularidades en el manejo de los recursos anteriores a 2017 no tendrán castigo.

No es primera vez que después de una serie de denuncias por mal uso del erario, falta de transparencia en las cuentas y retraso en la información del uso del dinero, la justicia encarpeta estos asuntos o prescriben.

Asombra que los legisladores y las autoridades no hayan modificado leyes y sancionen con más rigor este tipo de irregularidades. Que estos actos de abusos y corrupción no proscriban y que avancen con rapidez.

El colmo es que exalcaldes involucrados en irregularidades en el trienio pasado fueron aceptados como candidatos nuevamente para ediles y dos ganaron y están en sus puestos. Ninguna autoridad les impidió ser candidatos a pesar de las irregularidades encontradas y las cuentas no justificadas.

Aquí es donde los diputados locales deben ponerse las pilas y estar atentos para modificar leyes para que funcionarios, exalcaldes y servidores públicos en general que sean denunciados por el mal manejo del erario, fraudes, opacidad en el rendimiento de cuentas y cualquier acto de corrupción se les impida contender por un puesto político, se les inhabilite, pero sobre todo que no prescriban las denuncias.

¿Para qué sirven entonces las denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán si el tortuguismo y la falta de decisión para actuar en contra de los exalcaldes y otros funcionarios los cubrirá con el escudo de la impunidad?

Estos ex ediles que manejaron mal las cuentas del erario, que no pudieron justificar cantidades de dinero y cometieron un sinfín de irregularidades para beneficios personales pueden estar tranquilos porque la justicia no llegará hasta ellos.

Es más, quizá algunos ya están pensando en retornar a la presidencia municipal en las próximas elecciones, buscar un escaño en el Congreso estatal u obtener un puesto en alguna dependencia pública.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor