Corrupción y empresas fantasma

No sé si las denuncias presentadas el 14 de enero por la titular de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés, ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey) por supuestas irregularidades en la administración de Rolando Zapata Bello quedarán impunes, pero los titulares de esos organismos, José Enrique Goff Ailloud y Mario Can Marín, respectivamente, no tuvieron el compromiso ni el talento para aclararlas.

Central 9 la Unidad de Investigación Periodística de grupo Megamedia del Diario de Yucatán, aun sin ser un órgano de vigilancia de los recursos públicos, descubrió lo que esas instituciones no pudieron detectar: la proliferación de un sin fin de desvíos al erario a través de empresas fantasmas, son pruebas irrefutables de esta aseveración.

El grupo de investigación periodística del Diario hizo su trabajo, solo se necesita aplicar las normas de auditoría generalmente aceptadas para concluirlas y emitir los dictámenes.

Pero ¿cómo pueden pedirse resultados a quienes son empleados del gobierno? Es tanto como morder la mano de quien les da de comer. Es innegable que desde su nombramiento (04/07/17), el desempeño del titular de la Asey ha sido mediocre no solo porque no ha combatido la corrupción, sino porque ha seguido la línea de sus antecesores. Las aprobaciones del gasto público de los ejercicios 2017 y 2018 del gobierno del Estado, a sabiendas que estaban infectados con empresas fantasma, son pruebas irrefutables de estas aseveraciones.

Especulé que por proceder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Can Marín erradicaría los desvíos al erario de prestadores de servicios ficticios, pero me equivoqué.

Si el auditor superior tuviera un poco de vergüenza profesional debería renunciar por inepto. Y ya que estoy hablando de incompetentes, no puedo dejar de mencionar al zar anticorrupción Goff Ailloud, quien como primera acción después de recibir las denuncias de la Contraloría General del Estado debió solicitar información sobre las empresas fantasmas, pero después de permanecer cinco meses en silencio nos sale con la ridícula excusa de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se niega a proporcionarla.

No es posible que después de cinco meses de estar esperando los resultados parciales de esas denuncias, nos salga con pretextos tan infantiles. Perdóneme, señor fiscal, pero esa excusa no es creíble.

¿Acaso desconoce que una de las principales funciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es combatir los delitos por evasión fiscal? Desconozco la fecha y los términos de cómo fueron solicitados, pero en mi opinión esos requerimientos son recientes.

La malversación de las cuotas de $2,100 millones, descontadas y no entregadas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco es otro delito que hasta hoy no se ha esclarecido y que tiene sumida a esa dependencia en una grave crisis financiera, misma que tiene que atribuírsele a la exgobernadora por haber dispuesto de las cuotas para fines hasta ahora no aclarados.

En lugar de denunciar el peculado que cometió su antecesora, Rolando Zapata Bello cometió el error de nombrar como director del Isstey a Ulises Carrillo Cabrera, quien además de estar vinculado con la exmandataria estatal fue señalado por el grupo de investigaciones periodísticas del Diario de Yucatán (C9) como cerebro de la privatización “silenciosa” de los polémicos préstamos a trabajadores estatales y municipales.

En virtud de que estoy mencionando a quien hoy pretende ser la presidenta nacional del PRI, en relación con ese reportaje escribió en Twitter: “el @Diario de Yucatán publica una nota que me menciona con datos que ocurrieron después de mi gestión como gobernadora”.

Me queda claro que en ningún momento es señalada como responsable de la privatización de esos servicios. Si los pagos de las pensiones de los burócratas estatales a mediano plazo están en riesgo a quienes tienen que fincárseles responsabilidades es al gobierno que presidió la exjefa del ejecutivo estatal.

Si el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, para combatir la corrupción tuvo la genial idea de que todos los servidores públicos contratados a partir del 14 de julio de 2017 (Diario oficial) tenían la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, no sé a quién o a quiénes se les ocurrió tal estupidez. Cómo pueden exigirles a quienes ocupan cargos irrelevantes, que no manejan recursos del erario, tengan que presentarla.

¡Señores! La corrupción en el servicio público inicia de los mandos medios para arriba.

Para finalizar, le sugiero al gobernador Mauricio Vila Dosal que convoque a la elección de nuevos fiscal anticorrupción y auditor superior del Estado.— Mérida, Yucatán.

