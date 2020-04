Crecimiento del Covid

Importancia y utilidad de las Matemáticas

Gabriel Barragán Casares (*)

La prueba PISA evalúa los conocimientos y habilidades que han adquirido para desarrollarse plenamente en la sociedad los alumnos de sistemas públicos de educación que tienen entre los 15 y los 16 años, próximos a iniciar el bachillerato.

Una de las habilidades evaluadas es la de las Matemáticas; en esta escala, el promedio general de los 37 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 489 puntos, sobre un máximo de 1,000. México obtuvo en la pasada evaluación, en el año 2018, el segundo puntaje más bajo de todos los países de la organización, con 409 puntos, solo arriba de Colombia, que tuvo 391. Los países mejor calificados fueron Japón y Corea del Sur, con 527 y 526, respectivamente.

Es preciso ubicarnos como país —en este caso en el aprendizaje de las Matemáticas— para tratar de analizar y entender algunos fenómenos que ocurren en nuestra sociedad, como es el caso de la pandemia del coronavirus Covid-19 y el debate público sobre las medidas adoptadas por las autoridades y el grado de importancia con que los gobiernos y ciudadanos las ponen en práctica.

Son muchos los llamados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde la aparición de este virus y aún más desde que la decretó como “pandemia”, para que los gobiernos “aplanen la curva” con acciones firmes que eviten la propagación del virus. Hemos escuchado que el número de casos crece exponencialmente y que se duplica —dependiendo de cada país— cada dos o tres o cuatro días.

Pero intentemos analizar con un poco de conocimiento de Matemáticas el por qué de la preocupación de la OMS en torno a la evolución exponencial de esta pandemia.

En el tema de población, y me refiero a la de seres humanos, de animales, de bacterias, es decir, de organismos vivos, se utilizan mucho las tasas de crecimiento y los diferentes tipos de crecimiento que pueden tener. Todo organismo vivo tiene procesos reproductivos y dependiendo de su entorno existen dinámicas de población que han sido modeladas por métodos matemáticos para conocer los cambios en el tamaño y la composición de las poblaciones. Estos modelos pueden definir con precisión los cambios de una población en el corto y en el largo plazos, es decir, en un periodo de tiempo.

Hay modelos de crecimiento de poblaciones sin restricciones y otros que cuentan con “topes” o “límites” por contar con recursos escasos que impiden su crecimiento. Los primeros son los crecimientos exponenciales y los segundos, los logísticos.

Quienes estudian las ecuaciones diferenciales o cálculo diferencial podrán ver una de las grandes contribuciones de esta materia a la vida real.

En el caso del crecimiento exponencial [dN/dT=rmaxN ], la tasa aumenta al mismo tiempo que la población se hace más grande; siempre es positiva y constante. Por ello, su gráfica tiene forma de una “J”, nunca decrece.

En epidemiología, algunos especialistas le llaman a la tasa de crecimiento “tasa de infección”, que en el caso de México, según datos de la Secretaría de Salud federal, se duplicaba cada cuatro días; es decir, crecía a un ritmo de 25% diariamente (tasa, 1.25). Si teníamos 10 casos confirmados de Covid-19, cuatro días después llegábamos a 20, en cuatro días más a 40, y así sucesivamente. Para la fecha en que fue redactado este artículo el número de casos confirmados en el día 30, desde la aparición del primer caso, era de 848; de continuar con esa tasa de infección y sin tener límites (seguir saliendo de casa, viajar, no lavarse las manos) en el crecimiento de la población infectada, dentro de 10 días (día 40) estaremos con más de 6 mil casos, en 20 días (día 50) tendremos 58,482 casos y en un mes más (día 60), estaremos en 548 mil casos confirmados en todo el territorio nacional.

Ahora podemos entender por qué las autoridades de salud, tanto mundiales como nacionales, hablan de “aplanar la curva”. Para aplanar la curva, debemos entrar a un crecimiento llamado “logístico”, en donde la curva exponencial entre a un punto de inflexión, se quiebra y gráficamente empiece a tomar la forma de una “S”, con un límite máximo donde deja de crecer y se achata arriba, teniendo quizá los mismos números de casos diarios pero ya sin crecimiento, dándole así al Sistema Nacional de Salud la capacidad de atender la crisis, hasta empezar el decrecimiento.

El crecimiento logístico o curva logística [dN/dT=rmax((K-N)/K)N ] sucederá si ponemos límites al crecimiento del número de infectados o casos confirmados de Covid-19; si evitamos salir de casa, nos lavamos las manos con frecuencia, no nos tocamos la cara, no viajamos. Si cumplimos las recomendaciones de las autoridades de salud —sin hacerle caso a uno que otro político o empresario que dicen lo contrario— y se imponen restricciones al crecimiento de la población infectada, la tasa de crecimiento o de infección empieza a disminuir, el número de infectados también y el Sistema de Salud ya no colapsa.

Esta es la gran diferencia de entender un poco más las Matemáticas, sobre un crecimiento exponencial y uno logístico. Hagámosles caso a las Matemáticas y a la Medicina, ellas nos hablan con la verdad, sin fobias.

Veamos el ejemplo de Japón y Corea del Sur que lograron aplanar sus curvas de casos de COVID-19. Me parece que el nivel educativo que tienen estas naciones y su capacidad de entendimiento de la vida a través de las Matemáticas -como lo hacen ver los números de PISA mostrados al inicio de este artículo- puede ser una de las grandes diferencias.

Para terminar, hablando en términos matemáticos, no existen verdades exponenciales en el mundo real (creciendo sin límites). Todas esas supuestas verdades exponenciales son el comienzo de una verdad logística (todo crecimiento tiene un límite). Espero que esta crisis sea el comienzo de una reflexión hacia la paz, la concordia y el restablecimiento de la racionalidad en el acontecer público y de nuestra sociedad.— Mérida, Yucatán.

gbarragan85@hotmail.com

Maestro en Políticas Públicas Comparadas, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México; Licenciado en Ciencias Computacionales, por la Facultad de Matemáticas de la Uady

