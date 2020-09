Celebrar la vida

Ligia Gío Mena (*)

A diferencia de otros años, en que celebraba mi vida en agosto, esta vez he decidido celebrarla todo el año.

Igual que mucha gente, ya pasé por distintas etapas en la pandemia: ánimo, meditación, yoga, nuevo negocio, alegrías, tristezas..., hasta que llegué al terror cuando empezaron a pasarme las balas más cerca.

Llegó un momento en que mi pensamiento positivo valió poco al sentir y ver el dolor cerca de mí, la impotencia e incredulidad de los doctores ante este bicho, al que no saben cómo aplacar. Se nos van personas y no damos crédito a eso porque todavía, según nosotros, no era su tiempo.

No podemos abrazar a las personas que queremos para darles un poquito de alivio ante el dolor. ¡Qué impotencia! Nuestra libertad, esa que todos teníamos y que pocos valorábamos, de ir, venir, salir, abrazar, visitar, cenar con amigos, se nos cortó de tajo y nos aisló a cada uno en nuestras casas.

Con el paso de los días, empezamos a extrañar a nuestros amigos, a los abuelos, el trabajo, etc. Y ahí empezó lo bueno. A pesar del encierro, más contagios y pérdidas irreparables.

Nos postramos a pedir clemencia y misericordia, pues tememos por muchas personas que amamos, hijos, padres, hermanos, esposo, amigos y conocidos.

Pero creo que ya entendí….. Cuando entendamos la lección que este bicho nos vino a enseñar, valoraremos la vida, la salud y los días que vivimos. No sabemos si nos tocará o no. Ahora pensamos si le hemos dicho a todas las personas que nos interesan lo mucho que hoy quisiéramos solo abrazarlas.

Ama a las personas que hacen felices tus días y a los que no, dales un poco de amor... son los que más lo necesitan! No vivamos corriendo, ni comprando, ni deseando.

Solo vive y disfruta, pero sobre todo agradece. Creo que el día que todos respetemos a todos, a los animales, las plantas, a otros seres humanos, al mar, a nuestro planeta... en ese momento Dios tendrá misericordia y nos volverá a hacer libres.

El maravilloso albedrío nos permitirá entonces a cada uno cuidar el pedazo de tierra que nos toca cuidar. No perdamos la alegría de vivir con la esperanza en la humanidad y la fe puesta en Dios, y que en esta pandemia los que logren sobrevivir sean unos héroes que cuiden, valoren y respeten la familia, los amigos, la sociedad y llos animales. Todos somos responsables de todo lo que podemos hacer por el otro.— Mérida, Yucatán.

Licenciada en Psicología