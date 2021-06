Crimen aceptado

Explotación infantil

MARÍA ISABEL CÁCERES MENÉNDEZ (*)

La pandemia de Covid-19 ha provocado un brusco descenso de la economía mundial. Se ha producido un retroceso en todo el esquema integral de las naciones, viéndose especialmente afectados los países hispanoamericanos en vías de desarrollo. Pero esto ya pasaba mucho tiempo antes. Solo se ha agravado el problema y es peor ahora.

Viene a mi memoria la visita de Juan Pablo II hace 40 años a una favela en Brasil exclamando indignado: “No puede ni debe haber niños abandonados, ni sin hogar, ni chicos y chicas de la calle; no puede haber niños usados por los adultos para la inmoralidad, el tráfico de drogas, la práctica del vicio; no puede ni debe haber niños amontonados en centros de corrección. No puede ni debe haber niños asesinados…”. Pero el problema sigue, sin mejoría; todo lo contrario.

Los cinturones de miseria que rodeaban a las grandes ciudades se han extendido a las ciudades de provincia. El campesino que vive en condiciones de extrema pobreza y emigra a la gran capital con intenciones de mejorar sus raquíticos ingresos, llevándose consigo a su familia, acaba por lo general devorado como una víctima más de la jungla de asfalto, donde verá destruirse lentamente a sus hijos y a él mismo en aras de un sueño que nunca se pudo realizar.

Los padres desesperados mandan a los niños a mendigar o a efectuar cualquier clase de trabajo que pueda producir unos cuantos centavos, para paliar el dolor que produce la punzada del hambre verdadera... La de días, semanas, años... Hambre heredada por generaciones... Esta desintegración familiar surgida de la extrema pobreza es la que convierte a los niños en hijos de la calle, víctimas principales de los problemas económicos de sus padres.

Estos niños considerados como de “situación extraordinaria” carecen de techo y alimentación, y han endurecido todas sus defensas, y afilado todos sus sentidos para sobrevivir a los peligros de la ciudad que amenazan devorarlos y destruirlos. Para no perecer, necesitan robar, mentir, mendigar, lavar coches, tragar fuego, vender sus anímicos, andrajosos y sucios cuerpos, usar y vender drogas, incluso matar si es necesario antes que ellos mismos sean asesinados.

Monseñor Quintero Arce hacía un llamado a los empresarios del país hace más de 30 años, afirmando que: “Una de las más grandes desgracias de México y América Hispana es la gran brecha entre ricos y pobres; hay una pobreza tremenda en nuestro país y ahora en el mundo entero, que no alcanza ni para sobrevivir”. Y todo sigue igual....

Las estadísticas confirman que los niños explotados en el mundo actual son más de 150 millones, y los gobiernos cierran los ojos ante esta esclavitud infantil. Criaturas que crecen y se hacen mayores sin niñez, sin juegos, sin estudios, sin calor de hogar ni pan en el estómago para alimentar sus escuálidos y débiles cuerpos.

No hay futuro para ellos. Solo triste y negro presente. Según informes de la Organización Internacional del Trabajo y de Unicef, en este momento los niños que trabajan han alcanzado la escalofriante cifra de 160 millones de menores.

Organizaciones como World Vision México y Save The Children han exhortado al gobierno mexicano a implementar políticas y estrategias sociales y económicas que apoyen a los niños explotados de México.

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se conmemoró el pasado 12 de junio, y hemos recibido una exhortación para “atender y erradicar el trabajo infantil que incluya programas y políticas sectoriales con acciones específicas para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil”. Reforzar la educación y la unidad familiar es imprescindible para lograr un cambio real.

¿Permitiremos a estos niños ser el futuro del mundo en las condiciones que prevalecen el día de hoy? Ciertamente que no.

La cárcel, el vicio o la muerte prematura, se encargarán de ellos si las condiciones actuales permanecen y no se hace algo pronto para remediarlo en una acción unitaria y homogénea entre autoridades, ONG's y sociedad civil. El tiempo es breve y el problema urgente. Los niños mexicanos, los niños en el mundo entero viven sus vidas en peligro. Minuto a minuto.— Mérida, Yucatán.

maica482003@

Abogada y escritora