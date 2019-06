Crisis ambiental

Importante foro

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

En el actual periodo de intenso calor que vivimos en la Península, es habitual que todo mundo se queje de sus implacables efectos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, debe admitirse que se ha avanzado muy poco en materia de educación ambiental y en la toma de conciencia sobre la necesidad de contribuir con acciones concretas en la mejora de nuestro entorno natural.

Hace menos de tres años el investigador de la Uady Jorge Bolio Osés advirtió enfáticamente que la urbanización desenfrenada de corte neoliberal impulsada durante las últimas décadas en la zona metropolitana de Mérida estaba conduciendo a este vasto espacio sociocultural hacia un verdadero e inconmensurable desastre (Diario de Yucatán, 10 y 14 de noviembre de 2016, sección Local).

Hablando específicamente de Mérida, cabe recordar la visión apocalíptica que Bolio Osés ofreció sobre su futuro en una perspectiva de 25 años: “Veo una ciudad congestionada, incomunicada, con hacinamiento y carencia de viviendas, contaminada y con un medio ambiente devastado. Veo islotes de esplendor y prosperidad, pero en un océano de retraso y pobreza”.

Ya en su libro “En unas cuantas manos”, publicado por la Uady en 2014, el citado académico había señalado que la feroz desarborización de las ciudades de la zona metropolitana estaba agravando el desastre ambiental, con las lotificaciones y desmontes de la periferia antes rural, amén de la publicidad “que elimina árboles que la estorban en los remates visuales y las fachadas de los negocios” (Pág. 101).

Sobre este grave problema, quien esto escribe señaló en un editorial publicado en abril de 2017 que el predominio de los intereses de los capitalistas inmobiliarios y de sus cómplices en el gobierno estaba conduciendo a una urbanización desbocada y anárquica, al despojo de la propiedad ejidal, a la apropiación de las reservas municipales y a la deforestación inmisericorde de nuestro hábitat, haciendo de nuestra urbe un espacio caracterizado por el hacinamiento ambiental, la exclusión social y el caos en el servicio del transporte público.

Los comentarios anteriores vienen al caso con motivo del reciente foro realizado por Grupo Megamedia, en el que varios expertos abordaron con exhaustividad los efectos que está teniendo el calentamiento global sobre nuestra entidad (Diario de Yucatán, 2 y 3 de junio, Local).

Los participantes señalaron que estos impactos se expresan en la alteración del régimen de lluvias, el incremento en el nivel del mar y en la intensificación de las sequías, causando éstas últimas graves afectaciones a los ciclos agropecuarios de nuestra región.

En esta mesa de análisis, la maestra Sayda Rodríguez Gómez, secretaria estatal de Desarrollo Sustentable, tuvo el tino de encender un enorme foco rojo, al enfatizar lo siguiente: “Si no hay acciones inmediatas a nivel universal para enfrentar el cambio climático, habría escenarios pavorosos, con mayores desastres naturales: más ciclones, largas etapas de sequía y, en general, una pérdida de la biodiversidad. El panorama es muy preocupante y si no hay medidas rápidas de adaptación será peor…es esencial llevar al cabo tareas regionales y locales de mitigación y adaptación a fin de que las consecuencias no sean apocalípticas…”

En el caso del aumento de la temperatura, los especialistas advirtieron que este fenómeno afecta seriamente el comportamiento de las personas, de la vegetación y de la fauna doméstica y silvestre.

Entre las medidas imperiosas que habría que aplicar para evitar un escenario verdaderamente apocalíptico para nuestra convivencia social, los invitados al foro coincidieron en la urgencia de proteger la vegetación existente y de plantar más árboles, sobre todo en las zonas altamente urbanizadas.

Resulta aleccionador el programa “Cruzada Forestal” que echó a andar Ayuntamiento de Mérida el pasado 2 de junio, mediante el cual se pretende sembrar diez mil árboles en 22 puntos estratégicos de la ciudad y sus comisarías. Es deseable que este programa se mantenga por lo menos en el resto del trienio que encabeza el alcalde Renán Barrera Concha.

De igual manera, como han insistido muchos especialistas y diversos sectores de la sociedad, resulta indispensable que se fortalezcan las acciones de preservación y protección de la Reserva Ecológica de Cuxtal, se consolide el Parque Lineal, se trabaje con prontitud para hacer realidad el Gran Parque de la Plancha y se reforeste y embellezca todo el anillo Periférico de Mérida.

Desde luego, todo lo anterior será insuficiente para detener el apocalipsis ambiental en puerta, si no se trabaja de inmediato en la definición y aplicación de políticas públicas integrales para afrontar la emergencia climática y, sobre todo, para frenar la voracidad de la burguesía inmobiliaria, a la que nada importa el desarrollo sustentable ni el bienestar de los yucatecos. Veremos.— Mérida, Yucatán.

Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, de Mérida, Yucatán