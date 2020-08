Crítica propositiva para una mejor ciudad

Por: Manuel J. Castillo Rendón (*)

El criticar es una acción muy sencilla de practicar, casi es automática, subconsciente, la más de las veces inocente y hasta burlona; otras veces, con suficiente veneno para ofender, lastimar o agredir cuando menos.

Pero hay también la crítica constructiva, la propositiva, la que señala deficiencias, errores y en ciertos casos hasta incompetencias o dolo, pero que de manera concluyente aporta sugerencias, recomendaciones, estrategias, o de plano, una instrucción para que se cumpla.

En varios artículos que me ha publicado el Diario, con conocimiento de causa he señalado y criticado la forma como manejan los instrumentos jurídicos y técnicos quienes tienen a su cargo la responsabilidad administrativa, jurídica y técnica en el ayuntamiento de Mérida y sus órganos auxiliares.

También he señalado la pobre actuación y la falta de congruencia entre el decir y el hacer, y el total silencio ante los señalamientos y evidencias de las violaciones que tienen que ver con el quehacer de la ciudad, de su ordenamiento urbano y las normas de construcción.

Mi experiencia en el desempeño de cargos públicos en los gobiernos municipal, estatal y federal, en la libre práctica profesional y la constante actualización de conocimientos en la materia me han permitido exponer y recomendar, con argumentos, una postura sobre los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) y el Reglamento de Construcciones Municipales (RCM). Que me hagan caso o no, es otro cantar, pero por convicción, no voy a dejar de insistir en ello.

El 5 de junio del presente año, el Diario me publicó una serie de recomendaciones para la elaboración, contenido y alcances de los programas urbanos, en el ámbito municipal y para el centro de población. En otro artículo publicado el 5 de agosto también señalé la falta de congruencia entre quien establece las políticas y estrategias en el ordenamiento urbano (IMPLAN) y quien otorga las licencias de construcción, de acuerdo con el citado ordenamiento (DDU).

Este divorcio entre la planeación y las autorizaciones ha sido fatal, ¿celos?, ¿odios guajiros?, politiquería barata?, no importa, el resultado es el daño que hacen a la confianza ciudadana, profesional y a la seguridad en las inversiones privadas y públicas.

Así que ahora me enfocaré en el Reglamento de Construcciones de Mérida (RCM), otra de las normas que el ayuntamiento anunció que va a actualizar.

Como he citado con anterioridad, el ayuntamiento de Mérida además de las Ordenanzas Municipales desde 1919 y vigentes hasta el primer cambio significativo en la administración 1976-1978 y luego hasta el 2017, se ha modificado o actualizado el RCM en 5 ocasiones, ajustando los contenidos, incorporando distintas normas técnicas para garantizar la seguridad en las construcciones y de quienes las habiten, y todo aquello que tenga que ver con el interés público.

Puedo decir, con pleno conocimiento de causa, que nuestros Reglamentos de Construcción, sin ser copias fieles, seguían la metodología y criterios del entonces Reglamento del Distrito Federal. Sin embargo, en agosto de 2003, se inició un análisis del contenido y el formato para disponer de un RCM más acorde con el medio, lo que ahora se llamaría una “norma tropicalizada”. Este RCM, con renovada presentación y contenido se aprueba el 28 de noviembre de 2003, y se publica en el DOE el 14 de enero de 2004.

Pero siendo honestos, si bien en ese entonces se dio un paso muy importante, que se creó y defendió como una maravilla, posteriormente caímos en la cuenta de que el producto todavía quedaba muy distante de haber logrado un verdadero instrumento enfocado en una realidad jurídica, técnica y administrativa.

Esta permanente inquietud y autocrítica, nos llevó a un grupo de profesionales a replantear lo que se había hecho y cómo poder mejorarlo tanto en su contenido como en su calidad.

Analizando el último RCM, con 505 artículos y 5 Transitorios, quienes nos involucramos de nuevo en esta brega, unos asociados del CAZM y algunos ingenieros civiles, pudimos redefinir un RCM para Mérida con solo 147 artículos y 3 Transitorios, proyecto que se le hizo llegar a la autoridad municipal el 8 de enero, luego el 7 de febrero y finalmente el 8 de marzo de 2014, sin obtener alguna respuesta. El Lic. Renán Barrera Concha era el presidente municipal en ese entonces.

Fue muy evidente que a otros grupos e intereses no les hizo mucha gracia la postura y la solución propuesta, y la “aparente” respuesta se da en la siguiente administración municipal con el RCM de 2017, con 273 artículos, 10 Transitorios más tres anexos con una serie de Normas Técnicas Complementarias, publicadas en 2018. En resumen, un nuevo mamotreto con más requisitos, que lo hacían más grande y complicado que el elaborado en 2003.

Es muy obvio, pues, el por qué un tema que debe de plantearse, analizarse, discutirse y resolverse en corto, con la participación de especialistas de las diferentes áreas que intervienen en el ámbito de lo urbano, de la construcción y las autoridades, ahora lo tenga que exponer a través de artículos periodísticos.

La razón es muy sencilla, ante los oídos más que sordos y poco interés de Renán Barrera en tratar de afrontar, atender y resolver estos temas, simplemente los ignora; parece que él tiene otros intereses más allá que el administrar correcta y políticamente una ciudad, o de plano no tiene la estatura para desempeñar el cargo.

Y como ya estoy harto, voy a tratar de poner en blanco y negro qué fue lo que en su momento discutimos aquel grupo de profesionales, tal vez se me olvide algo, pero también espero que esto sea motivo para que, con otros profesionales, y si despiertan las autoridades, podamos armar un nuevo RCM, más sensato, preciso, conciso, que garantice seguridad y cuide el interés público.

Puntos necesarios a redefinir:

1) El Reglamento debe estar acotado a lo que es seguridad y de interés público. En consecuencia, todos los artículos fuera de estos dos conceptos salen sobrando, no tienen sentido ni justificación considerarlos. Por ello debe quedar muy claro hasta dónde llega la concurrencia y la competencia del ayuntamiento. Esta postura simplificaría y abreviaría la forma y tiempo de los trámites.

2) La tendencia de la tecnología y las condiciones actuales enfilan hacia la tramitología de manera electrónica, que puede ser excelente siempre y cuando la información oficial esté consensuada, actualizada, real, disponible y completa. Hasta hoy, prevalece en el “banco de datos oficial” una niebla que solo provoca colisiones.

3) Las normas técnicas expresadas en el RCM deben entenderse como mínimas, cada diseño puede demandar dimensiones mayores por las condiciones del lugar. Por eso resultan absurdas y peligrosas la gran cantidad de las rampas recientemente construidas en las aceras para personas con discapacidad, al “copiar y pegar” medidas y formas del RCM en vez de usar la cabeza y dar una solución para un lugar específico.

4) El propietario de un inmueble, como persona jurídica (física o moral) mediante su firma, será el único responsable ante la autoridad municipal para realizar trámites y solicitar las autorizaciones en materia urbana o de construcción y ser sancionado por incumplimiento.

La persona jurídica podrá recurrir y ser representado por un profesional que lo asesore y la responsabilidad de éste ante aquél no es competencia del ayuntamiento, así que, si hay desacuerdo, o una sanción de la autoridad por alguna omisión a las normas, el paso siguiente es solicitar las intervenciones de los respectivos colegios profesionales, las cámaras empresariales del ramo, o en el peor de los casos, la denuncia ante los tribunales administrativos, civiles o penales.

5) Igual sucede con la responsabilidad de los diseñadores, arquitectos e ingenieros, en los temas: urbano, arquitectónico, estructural, de las instalaciones, y de la seguridad del edificio; éstos no son temas del ayuntamiento, ni tiene por qué calificar planos de los llamados co-responsables. Es de nuevo una relación entre los particulares que se resuelve con acuerdos entre ellos o en los tribunales; el ayuntamiento no tiene facultades para meterse en donde no le compete.

6) ¿Dónde está la competencia del ayuntamiento?, solamente en lo que es de interés público, y segundo, en que no se perjudique a terceros. Como ejemplo de lo primero, vialidades, aceras que garanticen movilidad universal e incluyente (¿lo hacen?), áreas públicas como parques y plazas, infraestructura, inmuebles para la asistencia social, entre otros. Sobre lo segundo, la no invasión u obstrucción de las colindancias de otros predios, de la vía pública, o derechos de vía, por citar algunos.

7) Sobre los Peritos, rescatar su verdadera esencia, la de un profesional reconocido por las autoridades y la sociedad por sus conocimientos y juicios en la materia que ejerce. Definir si son o no verdaderos coadyuvantes de la Dirección ya que, en la práctica, esto significa que su firma autoriza la obra de un inmueble porque cumple con las normas establecidas.

8) En aquellas obras de interés público o de utilización pública, serán recibidas y se le otorgará la licencia de funcionamiento solamente si están avaladas por un Perito. Si la firma se otorga con alguna irregularidad, el Perito podrá ser denunciado públicamente, investigado y se procederá a lo que corresponda según se establece en los códigos de ética y las leyes en materia de responsabilidades administrativas. Esto acabaría con la “compra-venta de una firma responsiva” exigida para las respectivas licencias, o bien, en un simple tramitador.

Seguro hay más temas por tratar, pero ya abusé del espacio para un solo artículo, así que concluyo con un llamado para que, de manera participativa y consensuada, realicemos una necesaria, urgente e inaplazable verdadera reforma al RCM, que nos lleve, a la esencia de lo que se quiere y desea, un RCM claro, preciso, conciso, con datos claros en materia administrativa y técnica.

Estoy seguro de que entre mayor claridad y sin tanto rebuscamiento inútil, los trámites serán más ágiles, se necesitarán menos asalariados públicos despistados, y se podrán erradicar muchas inercias que no ayudan, sino que atrasan, lesionan, y atentan contra la ciudadanía y el interés público.— Mérida, Yucatán.

creasoc@prodigy.net.mx

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal

